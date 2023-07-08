日政府發合格證明 東電核汙水將排海

日本原子能規制委員會七日以東京電力福島第一核電站處理水排放入海設備性能沒有問題為由，向東電發放檢查合格的證明。由於獲得使用許可，設備層面的準備已全部完成，日本政府提出的「夏季前後」開始排放福島核汙水入海的前提條件已經成熟。

福島等地漁業人士依然反對，首相岸田文雄密切關注國內外對聯合國國際原子能總署（ＩＡＥＡ）報告的反應，對具體開始排海的時間作出判斷。

ＩＡＥＡ官網四日公布，福島核汙染水排海計畫總體符合國際安全標準。ＩＡＥＡ署長葛羅西七日舉行記者會表示，他知道批准日本排放福島第一核電廠核處理水的報告背後有一到兩位專家可能有顧慮。

東電用於排海的海底隧道等相關設備在六月廿六日完成建設。ＩＡＥＡ在本月四日公布報告稱「排海符合國際安全標準」、「對人和環境的放射線影響可以忽略不計」。另一方面，日本政府和東電二○一五年向當地漁業人士承諾，「若得不到相關人士的理解就不會進行任何處置」，但並未說明判斷排海的條件。

日本的核處理水排放計畫在國內外都面臨批評聲浪，葛羅西在擔保安全性後的第一場訪問中表示，「有一兩位專家反對（該報告）」。

當記者要求澄清，在提交報告的國際工作小組所有專家之中，是否有人表達擔心時，葛羅西稱自己聽過有人這麼說，「但同樣的，我們發布的報告在科學上無可挑剔」。

ＩＡＥＡ在二○二一年成立了國際工作小組，要審查日本計畫排放大約五百個奧運規模泳池水量的核處理水安全性。該小組成員包括了來自阿根廷、澳洲、加拿大、法國、馬紹爾群島、南韓、俄羅斯、英國、美國及越南等國家，以及批評日本計畫最力的中國大陸。

在記者會上，葛羅西稱報告並非經由共識形成，且諮詢過的科學專家與顧問小組「可能有、也可能沒有個人意見」。有記者問到專家是否對報告內容感到滿意，葛羅西答稱「當然了，是的。如果有人不是這樣的話，他們應該說出來」。

葛羅西還表示，ＩＡＥＡ報告並不等同為日方計畫背書，東京自己必須作出定於夏季下旬開始排放和處理水的最終決定，「我們並不為計畫背書，或者建議這麼做。我們說的是，這個計畫符合標準，我們沒有選邊，我不是站在日本這邊、中國這邊或南韓這邊，標準以相同方式適用所有各方」。

南韓政府七日則表示，南韓認可ＩＡＥＡ決定，但南韓仍將維持福島水產進口的禁令。