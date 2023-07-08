快訊

雪碧心疼廖峻…曝李伊妍「找大哥、想滅火」：海水退了就知道誰沒穿褲

別被糊弄了 退休族再就業 雇主仍須提撥退休金

MLB／ 歸隊興奮如初登場 張育成敲勝利打點+策動雙殺

俄戰機干擾美軍無人機

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）美軍方稱，在敘利亞上空，俄羅斯戰機在不到24小時內兩次迫近美國無人機。

美國空軍中央指揮部指揮官格林科維奇（Alex Grynkewich）中將表示，周四的事件發生在當地時間早晨9點半，地點位於敘利亞西北部上空。"俄機在無人機前方投擲降落傘照明彈，並以危險方式逼近，對所有飛機的安全都構成威脅。"

美國空軍中央指揮部發言人安德魯斯（Michael Andrews）上校表示："俄方的騷擾，包括一架蘇-34和一架蘇-35的逼近飛行以及向MQ-9直接投擲降落傘照明彈，持續了近一個小時。"他說："所以不是很快地飛過，而是一種持續和不專業的互動。"

此前一天的周三上午十點半，俄戰機也在敘利亞上空對美無人機進行騷擾。美中央指揮部發布了周三和周四兩天的事件視頻。

周三的視頻顯示，俄蘇-35戰機逼近MQ-9無人機。格林科維奇就周三的事件表示："一位俄方飛行員駕駛其飛機到一架MQ-9前方，並使用後燃器，由此降低了操作員安全操控飛機的能力。"

格林科維奇在周四的聲明中表示，敦促俄羅斯在敘利亞軍隊停止這一無所顧忌的行為，並遵守一個職業空軍所應有的行為准則。

美國和俄羅斯都在敘利亞有軍事行動。美國主要集中在打擊敘利亞"伊斯蘭國"武裝力量。俄羅斯則是敘總統阿薩德最堅定的盟友之一。

四個月前，一架俄羅斯戰機在黑海國際水域上空迫使一架美國MQ-9無人機墜落。

（美聯社、法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

日政府發合格證明 東電核汙水將排海

日本原子能規制委員會七日以東京電力福島第一核電站處理水排放入海設備性能沒有問題為由，向東電發放檢查合格的證明。由於獲得使...

表態支持！土耳其總統：烏克蘭理應加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基7日在土耳其伊斯坦堡與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）會面，厄多安表示，烏...

俄戰機干擾美軍無人機

（德國之聲中文網）美軍方稱，在敘利亞上空，俄羅斯戰機在不到24小時內兩次迫近美國無人機。

美中台博弈／兩場關鍵峰會已迫在眉睫 美中將如何應對？

未來幾個月的兩場國際高峰會議，對於美中台關係非常關鍵，一場是今年9月在印度新德里召開的G20峰會，另一場是11月在美國舊金山舉辦的APEC峰會；如果中美兩國元首在這兩場會議時能夠碰面會晤，代表中美關係，可以穩定的下來，反之，若沒有高峰會，則意味著中美關係充滿緊張猜忌，進一步，也將影響美中台的互動。

影／不到一天之內第二次！美軍稱俄戰機再於敘利亞上空騷擾無人機運作

美國軍方表示，俄羅斯戰機不到一天之內第二度於敘利亞上空騷擾美國獵殺無人機的運作。

德國軍事反情報局報告：俄、中刺探德軍情報最活躍

自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭以來，德國向烏克蘭提供武器、彈藥、裝備並在德國為烏克蘭士兵提供培訓，由此受到俄羅斯情報部門更密集地刺探。德國軍事反情報局（MAD）報告稱，俄在德情報活動達到全新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦