俄戰機干擾美軍無人機

（德國之聲中文網）美軍方稱，在敘利亞上空，俄羅斯戰機在不到24小時內兩次迫近美國無人機。

美國空軍中央指揮部指揮官格林科維奇（Alex Grynkewich）中將表示，周四的事件發生在當地時間早晨9點半，地點位於敘利亞西北部上空。"俄機在無人機前方投擲降落傘照明彈，並以危險方式逼近，對所有飛機的安全都構成威脅。"

美國空軍中央指揮部發言人安德魯斯（Michael Andrews）上校表示："俄方的騷擾，包括一架蘇-34和一架蘇-35的逼近飛行以及向MQ-9直接投擲降落傘照明彈，持續了近一個小時。"他說："所以不是很快地飛過，而是一種持續和不專業的互動。"

此前一天的周三上午十點半，俄戰機也在敘利亞上空對美無人機進行騷擾。美中央指揮部發布了周三和周四兩天的事件視頻。

周三的視頻顯示，俄蘇-35戰機逼近MQ-9無人機。格林科維奇就周三的事件表示："一位俄方飛行員駕駛其飛機到一架MQ-9前方，並使用後燃器，由此降低了操作員安全操控飛機的能力。"

格林科維奇在周四的聲明中表示，敦促俄羅斯在敘利亞軍隊停止這一無所顧忌的行為，並遵守一個職業空軍所應有的行為准則。

美國和俄羅斯都在敘利亞有軍事行動。美國主要集中在打擊敘利亞"伊斯蘭國"武裝力量。俄羅斯則是敘總統阿薩德最堅定的盟友之一。

四個月前，一架俄羅斯戰機在黑海國際水域上空迫使一架美國MQ-9無人機墜落。

（美聯社、法新社）

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