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烏克蘭正式申請加入CPTPP 日本：必須謹慎評估是否完全滿足高標準

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本與紐西蘭當局7日表示，烏克蘭已經向紐西蘭遞交了加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的正式申請。資料照片。法新社
日本與紐西蘭當局7日表示，烏克蘭已經向紐西蘭遞交了加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的正式申請。資料照片。法新社

日本紐西蘭當局7日表示，烏克蘭已經向紐西蘭遞交了加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的正式申請。

路透報導，履行CPTPP協定文件法定保管職責的紐西蘭外交部發言人表示，已於5月5日收到了烏克蘭提出的正式加盟請求，申請流程的後續步驟將由CPTPP全體成員國決定。

CPTPP全體成員國將於16日在紐西蘭的奧克蘭碰面。日本經濟再生擔當大臣後藤茂之在例行記者會表示，作為CPTPP成員國的日本必須謹慎評估烏克蘭在市場准入與規則方面是否完全滿足CPTPP的高標準。

CPTPP成員國包括了澳大利亞、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南，英國則將成為第12個成員國。中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加與烏拉圭也都正式遞出了加入申請。

烏克蘭 CPTPP 日本 紐西蘭

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