若台海衝突…不只台灣慘 這三個國家也很危險

財經網站CNBC報導，根據經濟學人智庫（EIU）的一份報告，如果台海發生「衝突」，除了處於事件中心的台灣遭遇最嚴重後果，晶片設施可能全毀外，周邊國家以日本、南韓和菲律賓最受影響。

EIU對衝突的定義是「全面性的衝突情境，美、中、台都直接派兵」，並假設衝突由中方升級所致。明確地說，EIU評估解放軍直接武力犯台的風險是「非常不可能」，但如果真的發生，日、韓、菲因為靠近台灣海峽且與中國大陸有貿易往來，所以「最脆弱」。

更重要的是他們是美國的簽約盟友，境內都有美軍基地，如果中國大陸選擇開戰，他們很容易遭遇先發制人的攻擊。

屆時，預計「美軍參與將啟動美國的區域安全聯盟，對澳洲、日本、紐西蘭、菲律賓和南韓（以及泰國和新加坡等有美軍基地的國家）都會有直接影響」。

EIU也列出一些「 嚴重曝險」的市場：澳洲、馬來西亞、泰國、越南，還有香港。對香港來說，EIU強調，它面臨實體破壞的風險，會小於中國大陸遭經濟、投資和金融制裁而連累到香港的風險。

報告說，一旦台海發生衝突，如果對中國大陸（並連帶香港）實施制裁，將促這個現在根據一國兩制原則進行管理的金融重鎮出現相當比率的人口外流和資本外逃，資本流入也將急劇減少。

至於澳洲、馬來西亞、泰國和越南，EIU評估其風險主要是與中國大陸有廣泛的貿易往來、他們依賴來自台灣的半導體，以及全球貿易流動對當地經濟很重要。澳洲可能因為民間和官方對中國大陸觀感變差，致產生足夠的政治動能，使其對兩岸衝突作出強烈反應。

萬一台海衝突，成為事件中心的台灣將遭遇最嚴重後果，衝擊波及全球半導體業。EIU說，一場衝突將斷開台灣晶圓代工廠，最好的情況是海空運中斷，最壞情況是台灣的晶片製造設施被全面摧毀。雖然半導體生產已開始分散到亞洲其他地區和美國，但EIU說這些努力要花上數年時間，同時需要大量的資本投資。