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沙國銷亞洲油價 意外連二漲

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
沙烏地阿拉伯調漲8月銷往亞洲的油價，為連續第二個月漲價。 路透
沙烏地阿拉伯調漲8月銷往亞洲的油價，為連續第二個月漲價。 路透

沙烏地阿拉伯調漲8月銷往亞洲的油價，為連續第二個月漲價。這個石油輸出國組織與盟國（OPEC+）中的主要產油國本周稍早宣布，將再延長減產一個月。

彭博資訊和路透根據取得的資料指出，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）把8月裝船的阿拉伯輕質原油對亞洲的官訂售價（OSP），較7月調高每桶20美分，比阿曼╱杜拜報價溢價3.2美元，不符市場預期。根據彭博資訊調查，幾乎所有的交易商和煉油商都認為，價格不會變動。

沙國也調漲銷往亞洲的阿拉伯中質原油和重質原油，並調降超輕質原油的價格。

沙國日前宣布延長減產，受到俄羅斯的支持。俄國也宣布在8月減少原油出口，但這對原油期貨價格並未造成太大影響。畢竟若減產影響原油的取得，或中東原油被認為太貴，亞洲買家可能另尋替代供應來源。

Saudi Aramco生產的原油約六成銷往亞洲，最大客戶為中國大陸、日本、南韓及印度。這些外銷的原油多在長期合約之下，定價逐月調整。

沙烏地阿拉伯國家石油公司調漲8月銷往亞洲的油價。路透
沙烏地阿拉伯國家石油公司調漲8月銷往亞洲的油價。路透

沙烏地阿拉伯 俄羅斯 日本

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