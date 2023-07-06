沙國銷亞洲油價 意外連二漲
沙烏地阿拉伯調漲8月銷往亞洲的油價，為連續第二個月漲價。這個石油輸出國組織與盟國（OPEC+）中的主要產油國本周稍早宣布，將再延長減產一個月。
彭博資訊和路透根據取得的資料指出，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）把8月裝船的阿拉伯輕質原油對亞洲的官訂售價（OSP），較7月調高每桶20美分，比阿曼╱杜拜報價溢價3.2美元，不符市場預期。根據彭博資訊調查，幾乎所有的交易商和煉油商都認為，價格不會變動。
沙國也調漲銷往亞洲的阿拉伯中質原油和重質原油，並調降超輕質原油的價格。
沙國日前宣布延長減產，受到俄羅斯的支持。俄國也宣布在8月減少原油出口，但這對原油期貨價格並未造成太大影響。畢竟若減產影響原油的取得，或中東原油被認為太貴，亞洲買家可能另尋替代供應來源。
Saudi Aramco生產的原油約六成銷往亞洲，最大客戶為中國大陸、日本、南韓及印度。這些外銷的原油多在長期合約之下，定價逐月調整。
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