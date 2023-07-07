德大砍明年預算 只增國防支出

德國雖是全球主要經濟體，並與法國並列歐盟最重要國家，卻長期忽視軍事開支。德國政府五日批准二○二四年總預算草案，雖大幅削減各項預算、降低舉債，卻增加了國防相關支出。

自二○二○年新冠疫情擴散全球後，德國就暫停憲法中的債務減速機制，預計今年重啟對舉債上限的約束。德國財政部長林德納表示，政府預算將回歸常態。德國國會預計十二月進行表決。

據美聯社及紐約時報五日報導，德國明年總預算暫編列四四五七億歐元（約十五點三兆台幣），較今年的四七六三億歐元（約十六點四兆台幣）減少百分之六點四。明年國防預算則暫編列五一八億歐元（約一點七兆台幣），較今年增加十七億歐元（約五八五億台幣）。

北約要求成員國國防預算必須至少占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二，但德國長期「不及格」。根據世界銀行數據，上次達標已是東、西德開始合併後的一九九一年。

德國將啟用一筆在去年俄烏戰爭爆發後設立、旨在推動德國軍事現代化的一千億歐元（約三點四兆台幣）特別基金，從中提撥一九二億歐元（約六六一○億台幣），使明年能夠達成前述百分之二的目標。

德國總理蕭茲向國會議員表示，總預算最重要的部分包含國防、著眼未來的經濟繁榮、產業以及氣候等部分，但近年來許多人已習慣將預算側重於針對新冠肺炎疫情和俄烏戰爭的因應措施上。

蕭茲政府今年將回歸憲法中的債務減速機制，將新增舉債控制在年度ＧＤＰ的百分之○點三五。德國二○○九年將該機制寫入憲法，僅允許在國家遭逢天災或緊急危難時打破限制，二○二○年新冠疫情爆發後，德國政府即暫停此一規範。