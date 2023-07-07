岸田將訪中東 補強美影響力衰退

日本首相岸田文雄接下來的外交行程滿檔，藉由多聚焦經濟關係、較少觸及民主及人權等價值，以補強美國在中東和東南亞等地區的不足之處。

日經亞洲六日報導，岸田將自十一日起出訪歐洲，出席北約年度高峰會，接著短暫返日，再自十六日至十九日前往沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與卡達。這將是他首度以日相身分訪問中東，也揭開日本一連串直到今年底的領袖外交序幕。

隨著美沙關係因人權問題而緊張，使華府在該地區的影響力減弱，給予中國大陸可乘之機。北京三月居中斡旋使沙烏地阿拉伯與伊朗恢復雙邊外交關係的協議。

日本逾九成所需能源仰賴中東，故無法對中國在該地區的影響力愈來愈大視而不見。岸田的中東外交方針，以經濟為優先及主軸，同時避免凸顯在價值觀上的分歧。岸田的東南亞外交方針也很類似，日本十二月將特別在東京召開一場峰會，彰顯日本與東協建立友好合作關係五十周年。

另自今年秋季起，岸田還將尋求在國際會議等活動場邊，和與會的其他國家領袖舉行雙邊會談，包括九月在印度的廿國集團（Ｇ２０）峰會，以及美國十一月舉辦的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會。

該報導認為，日本尋求在國際舞台上補強美國衰退中的影響力，並摸索舉行中日峰會的契機，而前述直到今年底的各項外交場合，就提供日方實現目標的良機。