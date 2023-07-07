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下周北約年度峰會 立陶宛盼烏滿意

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本與南韓持續靠攏西方，兩國領袖均受邀出席下周年度北約高峰會。圖為美國總統拜登（左起）、日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅五月在七大工業國集團廣島峰會場邊合影。（美聯社）
日本與南韓持續靠攏西方，兩國領袖均受邀出席下周年度北約高峰會。圖為美國總統拜登（左起）、日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅五月在七大工業國集團廣島峰會場邊合影。（美聯社）

年度北約高峰會預定十一日至十二日，在立陶宛首都維爾紐斯召開，最主要議題仍是俄烏戰爭。北約已確認將成立「北約–烏克蘭理事會」，十二日將舉行首次會議。由於烏克蘭總統澤倫斯基持續疾呼北約邀基輔加盟，東道主立陶宛總統瑙塞達五日表明，希望這次峰會能夠使烏方滿意。

瑙塞達受訪時說，「我有一種感覺，我們會找到不讓烏克蘭人失望的表述，也會傳達比我們平常所言還多的訊息。澤倫斯基可能不會獲得他最雄心勃勃計畫中期望的一切，但肯定會得到很多。」澤倫斯基上周直言，他希望此次峰會釋放出烏克蘭可以在俄烏終戰後，躋身北約會員國的明確易懂信號。

澤倫斯基五日在烏克蘭敖德薩接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時指稱，烏軍六月初才發動備受矚目的大反攻，但他曾希望更早。澤倫斯基雖感謝美國帶頭挺烏，但他早就向美歐領袖明言，烏方盼更早開始反攻，因此需要一切所需的武器與物資。

澤倫斯基並又一次敦促美方儘快提供Ｆ–１６戰鬥機和長程飛彈。他解釋說，烏軍官兵沒有空中掩護會極為艱辛。他視歐美提供該型戰機為「人道主義」支援，一旦俄國決定不延長由聯合國和土耳其居間斡旋的黑海穀物倡議，烏方即可藉由Ｆ–１６維持航運暢通，建立這條走廊的防禦措施，而該倡議十七日到期。

澤倫斯基六日並快閃訪問北約成員國保加利亞，與保加利亞總理丹科夫、總統拉德夫等高官與國會議員會晤，商討防禦協助、烏克蘭入北約與北約峰會等議題。

美國總統拜登五日則在白宮會見來訪的瑞典總理克里斯特森。拜登表示，若瑞典能加盟，北約將更強大，瑞典和我們共享價值觀，他急切期待瑞典入會。同為北歐國家的芬蘭和瑞典均申請入會，芬蘭四月即已順利加入，但斯德哥爾摩迄今仍未取得土耳其及匈牙利同意，而新成員入會必須既有會員國全數同意。華府智庫「大西洋理事會」主管斯卡魯巴（Christopher Skaluba）指出，這一切都掌握在土耳其總統厄多安一人手中。

立陶宛政府五日則通過印太戰略，其中視台立貿易關係為其「策略優先要務」之一，並定調中國大陸為全球經濟與軍事強權，對內加強獨裁控制手段，對外採取愈來愈挑釁又企圖展現權勢的外交政策。

北約國家英國與波蘭五日簽署二○三○戰略夥伴聯合宣言，重申台海和平穩定的重要性，歐洲–大西洋和印太的安全密不可分，中國在國際間行事愈來愈專斷並構成體制性挑戰。

另外，北約邀非成員國的南韓、日本、澳洲與紐西蘭以亞太地區夥伴身分出席會議，四國預計在場邊舉行北約亞太夥伴國四方會議。南韓總統尹錫悅自十日至十二日出訪立陶宛及波蘭，這是他繼去年六月後，再度以觀察員國家的領袖身分與會。

北約 澤倫斯基 烏克蘭

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