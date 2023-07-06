臉書抵制線上新聞法付費規定 加政府停買廣告回擊

數位巨頭因媒體補助新法槓上加拿大政府，加國文化遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）今天宣布，政府將停止向臉書（Facebook）和Instagram購買廣告。

法新社報導，上月國會通過的「線上新聞法」（Online News Act）要求數位巨頭和加拿大媒體洽談合理的商業協議，並付費使用媒體的新聞內容，否則將面臨具約束力的仲裁。

法案通過後，臉書和Instagram的母公司Meta隨即宣布將在臉書及Instagram上封鎖加拿大新聞。

羅德里格斯今天稱這些行為「不合理」且「不負責任」。

他說：「這就是我們今天為什麼宣布加拿大政府將暫停向臉書和Instagram投放廣告。」

他估計，這會讓臉書和Instagram每年損失約1000萬加幣（約750萬美元）。

Google也宣布將採取類似行動來抵制這項法律。

總理杜魯道（Justin Trudeau）表示：「加拿大人不會被那些想破壞我們民主的美國億萬富翁嚇倒。」他強調，加拿大政府對這個決定會堅持到底。

加拿大文化遺產部表示，2008年以來，已有450多家加拿大媒體機構關門。