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中國向日韓招手 盼同振東亞勿親美

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國最高外交官王毅近日希望拉攏日韓與中國合作，而非繼續往美國靠攏。（Wikimedia Commons）
中國最高外交官王毅近日希望拉攏日韓與中國合作，而非繼續往美國靠攏。（Wikimedia Commons）

雖然日本與南韓都被視為美國盟友，但中國仍不放棄拉攏！中國外事辦主任王毅5日在青島的中日韓三方論壇中表示，東方人再怎麼努力，永遠不可能變成西方人，希望日韓能與中國合作、振興亞洲，減少對西方的靠攏。外界分析，北韓與台海因素將影響兩國採取的立場。

相同血脈應合作

根據《CNN》5日報導，中國官煤近日釋出王毅1日在青島的中日韓三方論壇發表的談話。王毅向現場日韓的賓客說，許多美國與歐洲人根本分不清楚中國人、日本人與韓國人，無論如何染髮、整形，我們永遠無法變成西方人，東方人必須要知道自己的根在哪裡。因此他呼籲日本與南韓，與中國一起合作、振興東亞在國際上的地位。

南華早報》則提到，王毅還指控美國挑撥中國與日、韓之間的緊張與矛盾，並在峰會上釋出想與日本、韓國合好的善意，盼爭取兩國與中國合作。中國官方還特別強調，南韓外交部長补京與日本外交部長林芳正都有出席。

日韓對中不滿多於美？

不過韓國外國語大學研究東北亞政治的教授艾金森表示，過去日本就是以大東亞共榮圈的名義，在亞洲進行擴張，當初也是打著「雙贏」的口號，卻侵略亞洲各國。他認為日韓會列出許多過去中國曾冒犯他們的行為，並為了自身國家利益而阻止中國改變區域秩序，「日韓都認為在美國身旁安全得多，」他分析。

美國為了圍堵中國崛起，拜登政府加強與日韓的合作，包括三國進行聯合軍演的規模擴大，還允許南韓與美國共享核子潛艦軍事行動決策權等。

《CNN》指出4，兩國都相當關注北韓問題，希望加強情報交換與軍事合作以降低北韓飛彈威脅。另外，日韓也相當關心台海穩定，這兩者將成為日韓態度的關鍵。

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