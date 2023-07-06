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菲控陸海警 阻仁愛暗沙運補

聯合報／ 國際中心／綜合報導

菲律賓海巡隊五日指稱，近日協助赴南海仁愛暗沙運補時，被兩艘中國大陸海警船尾隨、騷擾和阻撓，附近還有兩艘中國海軍船艦，顯示中方正加大力道阻撓菲海巡船前往仁愛暗沙。

菲律賓一九九九年刻意將二戰時期登陸艦「馬德雷山號」在仁愛暗沙擱淺，並派軍人常駐，以主張實效控制，故需定期派員換班與運補。

菲律賓海巡隊發言人塔瑞耶拉五日推文寫道，兩艘菲國海巡船六月卅日護送一艘船前往仁愛暗沙，駛入該暗沙十二海里（約廿二公里）內後，中國海警船持續在距離菲船約一百碼（約九十一公尺）處，尾隨、騷擾和阻撓菲海巡船。中國海警船無視國際海上避碰規則，試圖堵住航道，阻止菲律賓海巡船接近仁愛暗沙。

菲律賓稱南海為西菲律賓海，約為菲律賓兩百海里（三七○公里）專屬經濟區的範圍。

另據菲律賓每日詢問報引述塔瑞耶拉報導，兩艘中國海警船「危險操縱」，一度刻意阻斷菲海巡船航行路線，迫使菲船減速以免碰撞。仁愛暗沙東北方入口處，還出現六艘中國海上民兵船。

關注中國海上灰色地帶策略的美國史丹佛大學妙手計畫（Project Myoushu）負責人鮑爾（Ray Powell）也聲稱，菲方運補行動結束後，兩艘中國海警船緊追菲律賓海巡船向東駛離仁愛暗沙。接著其中一艘海警船返回中國在附近的美濟礁軍事基地，再北返黃岩島，另一艘海警船則回仙賓礁巡邏。

菲律賓 海巡

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