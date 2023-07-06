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打撈北韓衛星 南韓：毫無軍事效用

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
南韓軍方六月中在「於青島」以西兩百公里處打撈到北韓火箭及衛星殘骸，五日宣布打撈行動告一段落，並指稱該衛星毫無軍事效用。（路透）
南韓軍方六月中在「於青島」以西兩百公里處打撈到北韓火箭及衛星殘骸，五日宣布打撈行動告一段落，並指稱該衛星毫無軍事效用。（路透）

北韓間諜衛星五月底發射失敗後墜海，南韓軍方五日宣布，打撈行動已告一段落，並指稱該衛星毫無軍事效用。

據路透和韓聯社五日報導，北韓五月卅一日從平安北道東倉里發射「千里馬一號」火箭，搭載「萬里鏡一號」軍事偵察衛星。該火箭在第一節分離後，第二節卻點火失敗墜海，位於南韓全羅北道群山市「於青島」西方兩百多公里處。南韓軍方六月中即成功回收部分殘骸。

南韓軍方表示，已結束為期卅六天的打撈行動，期間追蹤千里馬一號，派出海軍機艦與深海潛艦回收碎片。美國及南韓專家分析打撈上來的火箭和衛星殘骸，包括攝影鏡頭等光學設備、鏡筒等物體。南韓軍方聲明，經詳細分析主要零組件後，南韓和美國專家均認為根本沒有做為軍事偵察衛星的功能。

北韓已將衛星研發當作其領袖金正恩強軍計畫的一環，也是對南韓相關軍事活動的必要回應。平壤在衛星發射失敗後，已宣布將很快做第二次嘗試。

根據追蹤北韓事務的網站「北韓新聞」，由於南韓軍方並未提供更多細節或圖片，分析家難以確認美國及南韓對北韓衛星能力的評估。不過，有專家指出，一枚間諜衛星的影響其實並不大，若平壤欲實現金正恩藉由太空偵查追蹤敵方動向，以此實現其軍事戰略的遠景，仍需建構一個在低地球軌道上的完整「衛星星系」（或稱衛星星座）。

除了在地球上空建立網絡，北韓還必須確保衛星和地面站間的可持續通訊。北韓可在這方面尋求與中國大陸、俄羅斯及伊朗等友邦的合作。

南韓 北韓 美國

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