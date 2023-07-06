福島核汙水 最快8月排放入海

日本經濟新聞五日披露，在國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西四日將該署最終的綜合評估報告，當面交予日本首相岸田文雄後，待七日日本原子力規制委員會檢查合格後，日本政府最快將在八月開始排放東京電力公司福島第一核電廠的核汙水入海。

繼三日後，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一五日重申，今年夏季時將相關「核處理水」排放到太平洋的方針未變。至於日本漁民和中國大陸、南韓與南太平洋島國等國際社會對此的質疑及反彈，松野重彈日本政府迄今指稱會加強宣傳和說明的老調。

四日ＩＡＥＡ前述報告做出福島核汙水排海計畫符合國際安全標準的結論後，南韓總統尹錫悅辦公室當天沉默以對。直到五日，南韓政府才由國務協調室第一副主任朴九淵（音譯）在簡報會中答覆說，ＩＡＥＡ是國際權威機構，首爾尊重其決定，這就是南韓政府的基本立場。

不過，朴九淵補充說，南韓對福島核汙水排海有自己的獨立分析評估報告，完成後將發布。根據南韓民調機構「韓國蓋洛普」最新民調，約八成南韓民眾擔憂這項排海計畫。據報導，南韓消費者已為此搶購含碘食鹽與水產品，售價也隨之大漲，南韓政府也正釋出國家儲備的四百公噸海鹽，以穩定物價。食用碘的目的，則是使人體先吸收穩定的碘，以免放射性碘在體內累積，有害健康。

由於日本和南韓關係近來持續改善，據共同社等日媒五日報導，岸田正協調趁十一日至十二日赴立陶宛首都維爾紐斯出席北約高峰會時，在場邊舉行「岸尹會」，直接向尹錫悅說明排海計畫的安全性及監控機制等。另外，日本外務大臣林芳正亦正協調分別與中國外交部長秦剛及南韓外長朴振會晤，時間及場合可能選在今年於印尼召開的東協外長會議，以尋求北京及首爾對核汙水排海的理解。

中國外交部發言人汪文斌五日對此說，中方將強化檢驗、檢疫進口水產品，並加強海洋環境監測，確保民眾健康及食安。

葛羅西五日也「下鄉」，在福島縣磐城市的座談會中坦言，即使ＩＡＥＡ公布報告，外界對排海計畫依然擔憂。面對當地漁民的反彈聲浪，葛羅西直言自己沒有「魔法棒」能夠化解，但ＩＡＥＡ將派員在日本設辦公室，長期追蹤，未來約卅年間，直到排光儲存槽內的最後一滴核汙水。