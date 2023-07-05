聯合國認輻射值極小…日可排放福島廢水 中、韓仍堅持反對

聯合國國際原子能總署IAEA 4日表示，福島廢水合乎安全標準，對打算排放廢水的日本是一大勝利。IAEA在歷經兩年的調查與評估後，認為日本福島核災所產生的核廢水在日本的處理下輻射值已小到可以忽略。日本首相岸田文雄對此表示，將準備開始緩慢排放廢水。但中、韓仍堅持反對，並續禁止日本食品。

IAEA認廢水無害

根據《路透社》報導，經歷兩年的審核後，IAEA發布評估報告指出，日本對於福島核廢水的處理計畫合乎全球安全規範，且對人體與環境帶來的輻射影響小到可忽略不計。IAEA署長葛羅西也特別飛到日本，將IAEA的報告親手交給日本首相岸田文雄。

此外，葛羅西也準備參觀福島核電廠，實際視察日本的處理設施。他也將出訪韓國與紐西蘭，以緩解日本排放廢水計畫替其他國家帶來的不安與焦慮。IAEA表示，日本才握有最後的決定權，確切廢水的排放時程仍待日本宣布。

鄰國仍多反對

儘管日本已經獲得IAEA的背書，《德國之聲》指出，多數鄰近國家仍對日本的計畫持反對意見。早在IAEA發布報告前，中國就多次表達強烈反對意見。在IAEA發布報告結論後，北京當局仍透過使館聲明表示，IAEA的報告不該被視為對排放廢水開綠燈，日本應終止該計畫。

南韓也搶在IAEA發布報告前，表示將繼續禁止部分日本食品的進口。面對外界的強烈反彈，日本外相林芳正表示，將繼續用公開透明的科學數據和國際社會溝通。日本計畫將能裝滿500個標準奧運泳池的核廢水處理、過濾，並用30到40年的時間緩慢排入海中，以避免其他外洩危機並拆除已經熔毀的福島核電廠。

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