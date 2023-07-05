快訊

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

池上不再有「金城武樹」？台東縣府告知恢復原名 地方大反彈

馬斯克邀祖克柏鐵籠格鬥 煞有介事還是另類宣傳？

人權團體揭露 敘利亞用民兵燒殺擄掠

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國際NGO近日提出調查報告，指控敘利亞政府成立半軍事團體，對平民與叛軍進行違反人權的事情。（Photo from Wikimedia Commons）
國際NGO近日提出調查報告，指控敘利亞政府成立半軍事團體，對平民與叛軍進行違反人權的事情。（Photo from Wikimedia Commons）

人權團體指控，敘利亞偷偷成立半軍事組織，並犯下許多戰爭罪刑！NGO「國際司法與課責委員會」，揭露敘利亞成立半軍事團體「shabbiha（沙比哈）」，並藉此對平民燒殺擄掠，且因半軍事的性質，在國際法上可規避戰爭罪。對此，敘利亞政府並未回應，僅指控反對派才是規劃大屠殺平民的兇手。

敘政府不願承認

根據《半島電視台》報導，國際司法與課責委員會4日發布7份調查報告指出，敘利亞政府透過「沙比哈」組織，在國內進行暗殺、刑求、任意監禁、性侵害等活動，且確定「沙比哈」的背後就是由敘利亞政府支持且成立。他們呼籲國際應儘速介入，阻止敘利亞政府

再侵害國內人權

路透社》提到，委員會的調查顯示，敘利亞政府自2011年就成立「沙比哈」，且透過總統阿薩德動員側翼組織與對政府友善團體，形成如同阿薩德親衛隊的團體，組成人員相當複雜，有情報人員、維和部隊與高級官員等，委員會也有調查到政府命令「沙比哈」鎮壓抗議的紀錄。

透過民間幹骯髒事

對此，敘利亞政府從未公開對「沙比哈」的存在有任何回應，不過包括美國、德國等地都有調查顯示，「沙比哈」還有另一個名字叫做「中央危機處理委員會（CCMC）」，表面上是民間團體，但內部卻有很多直屬於阿薩德的資深高級官員，英國人權組織表示，阿薩德希望很多骯髒事不是由軍方所做，因此才成立此組織。

他們也呼籲國際法院要對「沙比哈」調查，並起訴內部成員。委員會也有訪問家人被「沙比哈」殺害的敘利亞叛軍，該叛軍痛陳說，他的太太與5個小孩都慘遭「沙比哈」毒手，軍隊侵犯他的太太與小孩後將他們殺害。

敘內戰已持續12年

敘利亞內戰自2011年爆發至今仍未結束，叛軍與庫德族佔領敘利亞北部，政府軍則收復南部大部分土地。

敘利亞政府背後有伊朗與俄羅斯支持，叛軍則是由美國、歐洲與土耳其等西方勢力資助，以致代理人戰爭仍持續進行，許多難民紛紛逃往鄰國約旦、黎巴嫩與土耳其，或是歐洲，是近年來最嚴重的人道危機之一。

【更多精采內容，詳見

敘利亞 薩德 人權

延伸閱讀

睽違10年！土耳其、埃及外交關係融冰 兩國將互派大使

土耳其以庇護恐怖分子為由 仍反對瑞典加入北約

敘利亞戰亂數千人失蹤 聯合國成立獨立組織調查

「硬著陸」發生意外！美軍直升機在敘利亞發生事故釀22傷

相關新聞

整理包／日本傳8月排放福島核廢水 八個QA看懂風險多高

日經新聞報導，日本政府在取得聯合國國際原子能總署（IAEA）批准後，尋求最快8月開始排放福島第一核電廠的核廢水。

是在哈囉？南韓打撈北韓間諜衛星 證實不具軍事效用

北韓間諜衛星於5月底發射失敗後墜入海中，南韓軍方5日宣布，打撈行動已完全告終，並指該衛星不具軍事效用。

人權團體揭露 敘利亞用民兵燒殺擄掠

人權團體指控，敘利亞偷偷成立半軍事組織，並犯下許多戰爭罪刑！NGO「國際司法與課責委員會」，揭露敘利亞成立半軍事團體「shabbiha（沙比哈）」，並藉此對平民燒殺擄掠，且因半軍事的性質，在國際法上可規避戰爭罪。對此，敘利亞政府並未回應，僅指控反對派才是規劃大屠殺平民的兇手。

加入上合組織 伊朗總統呼籲放棄使用美元

伊朗昨天正式加入上海合作組織（SCO），伊朗總統萊希當天在上合組織會議呼籲放棄使用美元，並提到「美元霸權」的話題

法國因少年之死引發全國暴動 馬克宏探究更深層次原因

法國總統馬克宏今天會見數以百計官員，針對警察在攔檢過程中槍殺一名青少年、導致全國陷入動亂一事，探究背後「更深層次的原因」

南韓軍方：北韓發射衛星幾乎不具軍事效用

南韓軍方今天公布針對北韓發射失敗衛星殘骸的分析結果，表示「萬里鏡1號」設計相當粗劣，幾乎完全不具軍事效能

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦