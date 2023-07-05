人權團體揭露 敘利亞用民兵燒殺擄掠

人權團體指控，敘利亞偷偷成立半軍事組織，並犯下許多戰爭罪刑！NGO「國際司法與課責委員會」，揭露敘利亞成立半軍事團體「shabbiha（沙比哈）」，並藉此對平民燒殺擄掠，且因半軍事的性質，在國際法上可規避戰爭罪。對此，敘利亞政府並未回應，僅指控反對派才是規劃大屠殺平民的兇手。

敘政府不願承認

根據《半島電視台》報導，國際司法與課責委員會4日發布7份調查報告指出，敘利亞政府透過「沙比哈」組織，在國內進行暗殺、刑求、任意監禁、性侵害等活動，且確定「沙比哈」的背後就是由敘利亞政府支持且成立。他們呼籲國際應儘速介入，阻止敘利亞政府

再侵害國內人權。

《路透社》提到，委員會的調查顯示，敘利亞政府自2011年就成立「沙比哈」，且透過總統阿薩德動員側翼組織與對政府友善團體，形成如同阿薩德親衛隊的團體，組成人員相當複雜，有情報人員、維和部隊與高級官員等，委員會也有調查到政府命令「沙比哈」鎮壓抗議的紀錄。

透過民間幹骯髒事

對此，敘利亞政府從未公開對「沙比哈」的存在有任何回應，不過包括美國、德國等地都有調查顯示，「沙比哈」還有另一個名字叫做「中央危機處理委員會（CCMC）」，表面上是民間團體，但內部卻有很多直屬於阿薩德的資深高級官員，英國人權組織表示，阿薩德希望很多骯髒事不是由軍方所做，因此才成立此組織。

他們也呼籲國際法院要對「沙比哈」調查，並起訴內部成員。委員會也有訪問家人被「沙比哈」殺害的敘利亞叛軍，該叛軍痛陳說，他的太太與5個小孩都慘遭「沙比哈」毒手，軍隊侵犯他的太太與小孩後將他們殺害。

敘內戰已持續12年

敘利亞內戰自2011年爆發至今仍未結束，叛軍與庫德族佔領敘利亞北部，政府軍則收復南部大部分土地。

敘利亞政府背後有伊朗與俄羅斯支持，叛軍則是由美國、歐洲與土耳其等西方勢力資助，以致代理人戰爭仍持續進行，許多難民紛紛逃往鄰國約旦、黎巴嫩與土耳其，或是歐洲，是近年來最嚴重的人道危機之一。

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