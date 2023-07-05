整理包／日本傳8月排放福島核廢水 八個QA看懂風險多高

日經新聞報導，日本政府在取得聯合國國際原子能總署（IAEA）批准後，尋求最快8月開始排放福島第一核電廠的核廢水。

日本東京電力公司計劃把超過100萬立方公尺、經處理過的核廢水排放到太平洋，相當於500個奧運標準泳池的水量。雖然核廢水排入海中是核能產業的通行做法，而且也符合全球標準，中國大陸和南韓等鄰國仍感到憂慮與不滿，就連日本當地漁民也擔心安全問題。

以下福島核廢水的八大問答

1、核廢水從哪裡來？

2011年日本遭遇該國史上最強地震，隨之而來的海嘯對福島核電廠核反應爐造成了結構破壞。雖然東電建立的水循環系統為燃料棒和核廢料降溫，但每天約有130立方公尺的水受到汙染，包括地下水和雨水。這些受汙染的水被抽出，然後經過先進液體處理系統（ALPS），最終被儲存在現場約1,000個儲水槽內。這個處理過程去除了大部分的放射性元素，但仍含有氚。

2、什麼是氚？

氚是氫的同位素之一，原子核由一顆質子和兩顆中子所組成，因此放射性相對較弱。氚存在於上層大氣，也是核能發電的常見副產品。氚有多種用途，例如製造核武、夜光手表表盤，還有醫學領域的生物追蹤劑。

3、氚危險嗎？

高量的氚可致癌。雖然氚的β顆粒（在衰變過程中釋放出來）能量太低，無法滲透進皮膚，但如果人體若經由汙染水吸入或食用氚，就會在體內累積。根據加拿大核能安全委員會的資料，吸收量達到數十億貝克 （衡量放射性活度的單位），才會對人體健康產生影響。東電計劃釋放的廢水的貝克濃度為每升水不到1,500貝克。更直觀的對照是，一根香蕉有15個貝克，1公斤鈾有2,500萬貝克。

4、這些廢水怎麼處理？

世界核能協會的政策分析師David Hess表示，多數核電廠都會向河流和海洋排放少量氚及其他放射性物質。美國會定期發放這類「氚化水」的「排放授權」，並完全披露，這種操作是安全的。日本政府稱，東電計劃一年向大海排放含量最多為22兆貝克的氚化水，規模低於法國、南韓和中國大陸的氚化水排放量。

5、為什麼不蓋更多儲水槽繼續存放？

東電基本上沒有新增儲水槽的空間了。之前為了存放約1,000個儲水槽，已經在一個鳥類保護區旁砍伐了500平方公尺的樹林。日本能投資改用儲油槽存放這些核廢水，在附近找地增加長期存儲設施，最大型的儲油槽可以容納約24億公升（約石油桶2,000萬桶的容量）液體。然而。預料很長一段時間都不太可能會有人願意住在福島核電廠附近。這也需要政治決定。

6、排放到海洋的時間和方式？

東電計劃最快「今年夏季」開始經由一條1公里長的海底隧道排放廢水。在排水前，東京電力將混合已處理過的核廢水與海水，以進一步把氚的濃度稀釋到遠低於日本政府和世界衛生組織規定上限的水準。這個排放過程可能長達40年，日本政府打算全程監控該地區的放射性。

7、誰反對日本將核廢水排海？

福島的漁業團體一直強烈反對這個做法，擔心可能進一步損害漁業聲譽並影響他們的生計。外國方面，中國大陸外交部發言人汪文斌警告，擬議的排海行動會為日本鄰國和太平洋島國帶來風險，太平洋不是日本的「下水道」。韓國政府雖然尚未公開反對日本的方案，但5月的調查顯示，84%受訪者都反對日本的核汙染水排海行動。美國先前表示過，日本這項排海計畫符合國際標準。

8、其他方面的清理進度？