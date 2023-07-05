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上合組織添新成員 中俄欲擴大影響力

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由印度主辦的上海合作組織（SCO）線上峰會落幕，會後成員國在《新德裡宣言》聲明，反對以「集團化、意識形態化和對抗性思維」來解決問題；一方面強調深化全球與區域合作，一方面也重申「不針對其他國家和國際組織」。

根據中國官媒新華社週三（7月5日）發表的中文版宣言，上合組織雖未直接提及「北約擴張」和西方各國對烏克蘭的軍援，但批評了「個別國家或國家集團單方面不受限制地加強全球反導系統」，稱這是「以犧牲他國安全為代價謀求自身安全」，因此「不可接受」。

週二（4日）的峰會上，上合組織正式納入伊朗為第9個成員國。彭博社稱，伊朗正逐漸擺脫外交上的孤立，除了跟俄國建立重要的軍事聯盟，也恢復與沙特阿拉伯的外交關係，並促使其盟友向以色列發射導彈。

上合組織也批准簽署白俄羅斯加入的備忘錄，該國預計於2024年加入。現階段，上合組織由中國與俄羅斯主導，其他成員國包含印度、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦。

路透社指出，在上合組織尋求擴大區域勢力、抗衡西方之際，增加成員國提高了該組織的份量。從俄國總統普京和中國國家主席習近平的發言，更可看出該組織亟欲增強影響力。

普京和習近平說了什麼？

自上個月俄國僱傭兵集團瓦格納叛亂以來，這是普京第一次現身國際會議場合，欲藉此安撫上合組織成員，向其傳達俄國穩定團結、普京仍握有控制權的訊息。根據俄國官媒塔斯社，普京稱「俄國人前所未有的團結」、政界與社會皆「站在一起對抗武裝叛變的企圖」。

美聯社指出，俄烏戰爭之後，普京也試圖向西方世界展現「俄國並未被孤立」的印象。在上合組織演說時，普京批評了西方社會對俄國的制裁，稱此為一場針對俄國的「混合戰」，並強調俄國將繼續對抗「外部壓力、制裁與挑釁性的煽動」。

習近平演說則反對「霸權霸道霸凌行徑」，主張要擴大上合組織的「朋友圈」，並構建「對話不對抗、結伴不結盟的夥伴關係」。據新華社公布的致詞稿，習近平重申應「高度警惕外部勢力在本地區煽動『新冷戰』」，並反對他國「干涉內政、策動顏色革命」。

如同普京，習近平也主張應打造反對強權的世界秩序。習近平還建議擴大上合組織的「國家本幣結算份額」。這種做法意指貿易雙方各使用本國貨幣進行雙邊貿易結算；俄國在俄烏戰爭以來遭受歐美制裁，此舉有利於其避用美元。

印度在外交上「走鋼索」

本屆上合組織峰會2週前，印度總理莫迪（Narendra Modi）曾赴美國事訪問，會晤美國總統拜登，當時美印雙方強調彼此是「世界上最親密的夥伴之一」。

印度今年同時身為上合組織與二十國集團（G20）峰會的輪值主席，有如在西方國家和中俄之間走外交上的鋼索。隨著近年印度與中國的關係惡化，印度也逐步靠攏美國，尋求抗衡中國影響力。

這次峰會，除了印度以外，上合組織所有成員國皆表示支持中國的「一帶一路」倡議。據美聯社報導，印度反對是因該倡議涵蓋範圍包含喀什米爾地區，而印度在該區與巴基斯坦有主權爭議。

印度與俄羅斯的關係則引發西方疑慮。俄烏戰爭以來，印度避免將戰爭歸咎於俄國，並持續購買俄國石油。去年上合組織峰會期間，莫迪對普京說，現在不是戰爭的年代；路透社指出，這是印度最為直接與俄國討論俄烏戰爭的一次。

今年9月印度將主辦G20峰會，普京與習近平皆預計出席，拜登可能也會到場。

（綜合報導）

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