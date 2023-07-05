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沖繩知事台海表態 我外交部：不代表日立場

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

日本沖繩縣知事玉城鄧尼日前接受陸媒訪問指出，絕不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場。我外交部昨天表示，地方縣長的發言不能代表日本政府的立場；並再次強調，台海和平穩定的重要性日益受到國際社會高度關注。

日本國際貿易促進協會會長河野洋平三日至七日，率領約八十人代表團抵北京訪問，玉城鄧尼以代表團顧問身分隨行。大陸環球時報三日刊出對玉城鄧尼的訪問，對時隔四年再次訪問大陸，玉城鄧尼表示十分期待，希望以訪問為契機，為今後更深入交流，創造機會。

玉城鄧尼並稱，沖繩對日本政府所謂「有必要保有最低程度自衛能力」說法表示理解，但從沖繩角度來說，以軍事強化威懾力，會加劇地區局勢緊張，可能導致不可預測的事態，也對日本政府倡議「台灣有事即日本有事」論述表達反對，表明絕不允許因這一論調使沖繩淪為戰場。

我外交部發言人劉永健對此表示，地方縣長的發言不能代表日本政府的立場。台灣位居西太平洋地區民主陣營的最前線，地處東亞第一島鏈的關鍵樞紐，地位重要。我國政府將持續與美國、日本等其他理念相近國家緊密合作、捍衛民主自由價值，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的和平穩定與繁榮。

日本 沖繩 外交部

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