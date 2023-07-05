福島核汙水排海 日民意兩極

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西四日將安全評估最終報告交給日相岸田文雄，IAEA認為福島第一核電廠稀釋的核汙水放流大海，符合國際安全標準。日本政府尚未決定今年夏天的哪天開始排放，聯合執政的公明黨建議避開海水浴場開放時期。福島漁民依舊反對，日本民眾贊成的比率較高。

中國大陸駐日本大使吳江浩四日強調，中方立場非常明確，就是日方應叫停排海計畫，與國際社會認真協商。他並質疑，IAEA的最終報告證明不了日方排海的正當性。中國外交部發言人毛寧也表示，日方一意孤行推進福島核汙水排海，令人遺憾。

吳江浩還說，日方宣稱各國核電廠都排放核汙水，但他國排放的是冷卻水，不是接觸過核能事故熔芯的汙染水。福島核汙水含有六十多種放射性元素，很多尚無有效處理技術。福島核汙水與他國核電廠冷卻水產生的來源、所含放射性核素的種類完全不同，不具有可比性。

福島漁會持續訴求核汙水存放陸地，但坦承已無法阻止，他們只能繼續出海捕魚做為抵抗。公明黨黨主席山口那津男希望避開海水浴場開放季節，要求政府讓各界理解IAEA等國際機構的客觀說法，勿引來不符事實的評論。

今年以來的主要民調顯示，日本人贊成排放核汙水的比例皆略高於反對。日本新聞網上周末做的最新民調，贊成四成五、反對四成；朝日新聞三月的調查，贊成過半數，其中男性支持達六成，女性反對的多些。前兩年的民意，贊成與反對為五五波。

葛羅西七日將轉往首爾，與南韓外長朴振、原子力安全委員長劉國熙會面，說明IAEA的安全報告內容。南韓尹錫悅政府對IAEA的結論採尊重立場，國務調整室第一次長朴構然強調，在所有國民都能安心前，將維持對福島水產品進口的禁令。

在野黨強烈批判尹錫悅與民意背道而馳，全國民主勞動組合總聯盟三日以「尹錫悅政權下台」為口號，展開兩周的大罷工。罷工目標包括阻止政府打壓工會並修改工會法、上調最低薪資等，也要求政府制止日本核汙水排海。