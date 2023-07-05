法極右派挺開槍警 募款逾百萬歐元

英國衛報三日報導，北非裔法國青少年奈爾六月廿七日遭警察射殺，引發法國全國性暴動，卻也招致社會反彈，極右派趁勢挑動不滿情緒，為射殺奈爾的警察家人募款，已募到逾一百萬歐元（約台幣三四○○萬），反觀為奈爾家人募款的行動才募得不到廿萬歐元（約台幣六九○萬）。

接連數日的暴動加劇法國政治分裂。參加上次總統大選的極右派名嘴兼候選人澤穆爾的發言人梅西哈（Jean Messiha），發起為射殺奈爾的卅八歲警察佛洛里安（Florian）募款行動。最初目標五萬歐元，卻已募得超過一百萬歐元。

募款活動的聲明說，支持南泰爾警察佛洛里安，他執行勤務，付出極大代價。大力支持他，支持我們的警察。截至三日下午，已有超過五萬八千人捐款，最大一筆是一名匿名者捐的三千歐元（約台幣十萬），也有幾筆超過一千歐元（約台幣三萬四千）的捐款。

奈爾祖母娜蒂亞說，捐款支持殺她孫子的警察令人心碎，他奪走我孫子的生命，此人必須付出代價，法律之前人人平等，我對司法體系有信心。

法國左派政治人物批評募款行動「不道德」。極左派政黨「不屈法國」批評，這項募款不道德又恐怖至極。該黨國會議員歐布瑞（Manon Aubry）要求撤銷捐款。歐布瑞推文寫道，極右派詭辯家為支持一個殺死青少年的警察募到一百多萬歐元，這傳達什麼訊息？殺害一名年輕的阿拉伯裔，可以得到報酬。

執政的「復興黨」國會議員兼法國國民議會友台小組主席博多黑譴責梅西哈玩火，這筆捐款既不道德、也是醜聞。梅西哈拒絕撤銷捐款，集資網站GoFundMe發言人亦稱捐款沒違法，不會用於佛洛里安的訴訟費或辯護費，「將直接給他家人」。