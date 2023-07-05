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以軍突襲約旦河西岸 逾百傷亡

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
以色列軍隊三日對其約旦河西岸占領區發動近廿來最大規模的軍事行動。圖為當天當地難民營內，巴勒斯坦人焚燒廢輪胎和廢棄物製造濃密黑煙。（法新社）
以色列軍隊三日對其約旦河西岸占領區發動近廿來最大規模的軍事行動。圖為當天當地難民營內，巴勒斯坦人焚燒廢輪胎和廢棄物製造濃密黑煙。（法新社）

以色列三日對約旦河西岸的占領區，發動近廿多年來最大規模的軍事行動，派數百名兵力進入狹窄擁擠的約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin）難民營遂行巷戰，已知造成至少十人喪生、一二○人受傷。以色列國防軍定調為「大規模的反恐作為一環」。在以軍突襲哲寧後，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯宣布，暫停和以色列的所有接觸、會晤及安全協調。

以軍自三日凌晨一時多起，以無人機發射飛彈，執行約十次空襲，行動聚焦該難民營中的軍事目標。該難民營占地不到零點六五平方公里，緊鄰哲寧市，居民約一萬七千人。地方官員形容，該難民營淪為戰區。另根據巴勒斯坦衛生當局，在約旦河西岸另一座城市雷馬拉附近，也有一名巴勒斯坦人遭以軍射殺。這使三、四日哲寧與雷馬拉兩地命喪以軍行動的巴勒斯坦人數共達十一人。

以軍無人機飛彈擊中難民營軍事團體「哲寧旅」的一處「好戰分子指管中心」，並攻擊武器製造廠和存放爆裂物的倉庫。以軍指稱，行動目標是破壞將該難民營當作基地的武裝分子基礎設施，發現並沒收哲寧旅藏匿的武器，包括數百個爆裂物與一具簡易的火箭發射器。

該難民營是近來約旦河西岸地區衝突的核心地帶，以巴至今仍無恢復停滯近十年的政治協商跡象。過去一年多來，以軍定期突襲哲寧等約旦河西岸城市，巴勒斯坦人也對以色列發動一連串致命攻擊，以色列屯墾戶則傳出在當地巴勒斯坦人村落施暴。

哲寧也是伊朗撐腰的巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯據點。以方估計，哲寧地區有數百名武裝巴勒斯坦人，近半年來，哲寧地區針對以色列目標發動五十多起攻擊。以軍情資指稱，至少十九名攻擊以色列的嫌犯，近幾月來均藏匿在該難民營內。

哲寧市長說，已有約四千名巴勒斯坦人逃離該斷水斷電的難民營，躲到親戚家和避難所。以軍發言人中校赫克特強調，空襲旨在降低地面衝突以及以軍面臨的風險，打破自以為難民營是攻擊避風港的心態，相關攻擊行動有需要就會持續。法新社報導，今年以來命喪約旦河西岸的巴勒斯坦人至少一八七人，以色列人至少廿五人。

另外，以色列大城特拉維夫四日發生一名巴勒斯坦人駕車衝撞行人的事件，已知至少八人受傷，哈瑪斯則對此加以「讚許」。

巴勒斯坦 難民 以色列

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