以軍突襲約旦河西岸 逾百傷亡

以色列三日對約旦河西岸的占領區，發動近廿多年來最大規模的軍事行動，派數百名兵力進入狹窄擁擠的約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin）難民營遂行巷戰，已知造成至少十人喪生、一二○人受傷。以色列國防軍定調為「大規模的反恐作為一環」。在以軍突襲哲寧後，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯宣布，暫停和以色列的所有接觸、會晤及安全協調。

以軍自三日凌晨一時多起，以無人機發射飛彈，執行約十次空襲，行動聚焦該難民營中的軍事目標。該難民營占地不到零點六五平方公里，緊鄰哲寧市，居民約一萬七千人。地方官員形容，該難民營淪為戰區。另根據巴勒斯坦衛生當局，在約旦河西岸另一座城市雷馬拉附近，也有一名巴勒斯坦人遭以軍射殺。這使三、四日哲寧與雷馬拉兩地命喪以軍行動的巴勒斯坦人數共達十一人。

以軍無人機飛彈擊中難民營軍事團體「哲寧旅」的一處「好戰分子指管中心」，並攻擊武器製造廠和存放爆裂物的倉庫。以軍指稱，行動目標是破壞將該難民營當作基地的武裝分子基礎設施，發現並沒收哲寧旅藏匿的武器，包括數百個爆裂物與一具簡易的火箭發射器。

該難民營是近來約旦河西岸地區衝突的核心地帶，以巴至今仍無恢復停滯近十年的政治協商跡象。過去一年多來，以軍定期突襲哲寧等約旦河西岸城市，巴勒斯坦人也對以色列發動一連串致命攻擊，以色列屯墾戶則傳出在當地巴勒斯坦人村落施暴。

哲寧也是伊朗撐腰的巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯據點。以方估計，哲寧地區有數百名武裝巴勒斯坦人，近半年來，哲寧地區針對以色列目標發動五十多起攻擊。以軍情資指稱，至少十九名攻擊以色列的嫌犯，近幾月來均藏匿在該難民營內。

哲寧市長說，已有約四千名巴勒斯坦人逃離該斷水斷電的難民營，躲到親戚家和避難所。以軍發言人中校赫克特強調，空襲旨在降低地面衝突以及以軍面臨的風險，打破自以為難民營是攻擊避風港的心態，相關攻擊行動有需要就會持續。法新社報導，今年以來命喪約旦河西岸的巴勒斯坦人至少一八七人，以色列人至少廿五人。

另外，以色列大城特拉維夫四日發生一名巴勒斯坦人駕車衝撞行人的事件，已知至少八人受傷，哈瑪斯則對此加以「讚許」。