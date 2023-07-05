聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰眾院議長爆冷 皮塔選情堪憂

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
泰國前進黨黨魁皮塔（中）及民族黨黨魁汪穆罕默德（左），圖為兩人五月在曼谷會晤時握手。（歐新社）
泰國前進黨黨魁皮塔（中）及民族黨黨魁汪穆罕默德（左），圖為兩人五月在曼谷會晤時握手。（歐新社）

泰國國會最大兩黨前進黨及為泰黨爭論數周後，終於在三日晚間達成協議，妥協由同屬八黨聯盟、在五月國會大選僅拿下九席的民族黨黨魁汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）出任泰國眾議院議長。專家認為，前進黨未能爭取八黨聯盟支持自己的議長候選人，顯示黨魁皮塔七月中的總理投票前景並不理想。

皮塔三日晚間表示，前進黨與為泰黨同意提名汪穆罕默德出任眾院議長，兩名眾院副議長則分別由前進黨及為泰黨人士擔任。曼谷郵報報導，由於汪穆罕默德是唯一眾院議長提名人選，因此四日在無需投票下直接當選。

泰國眾院議長與兩名副議長的職權包括決定哪些議案進入討論程序、法案審議優先順序，以及維持議會秩序等。

過去幾周來，為泰黨一直堅持眾院議長由該黨人士出任，因八黨聯盟將推舉前進黨的皮塔擔任總理。但眾院議長在總理投票時將扮演關鍵角色，亦即若首輪總理投票無人過半，眾院議長有權決定還能進行幾輪投票，前進黨因此執意由自己人出任。皮塔四日表示，汪穆罕默德已保證將支持前進黨的政策，前進黨因此才「退出」角逐眾院議長。

路透報導，七十九歲的汪穆罕默德出身泰國南部，是一名馬來裔穆斯林，過去就曾擔任過眾院議長。據曼谷郵報，汪穆罕默德曾九次當選眾議員，並擔任過內政部次長、交通部長及農業部長等。日經亞洲報導，總理投票預定十三日舉行，八黨聯盟占三一二席，仍不足過半的三七六席。

泰國瑪希隆大學學者潘查達說，議長人選塵埃落定僅意味著分歧暫時解決，不能保證皮塔會順利成為總理。泰國烏汶府大學學者提提蓬則說，若皮塔沒能在首輪總理投票脫穎而出，為泰黨是否將改變立場，仍是未知數。

投票 泰國 穆罕默德

延伸閱讀

文策院攜BL臺漫闖泰國市場 推介會吸引百位泰國業者交流 拓展海外商機

緊張趨緩 葉門沙那機場封鎖7年後首飛沙烏地

泰國總理候選人皮塔恐遭調查 誓言奮戰到底

時隔7年 伊朗重啟駐沙國使館

相關新聞

日排核汙水 國際原能署開綠燈

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西四日在日本東京記者會中宣布，根據該署近兩年來所做的最終評估報告，東京電力公司福島第一...

以軍突襲約旦河西岸 逾百傷亡

以色列三日對約旦河西岸的占領區，發動近廿多年來最大規模的軍事行動，派數百名兵力進入狹窄擁擠的約旦河西岸北部城市哲寧（Je...

沖繩知事訪陸：盼雙方緊密聯繫

在中日關係因核汙水排海、半導體禁令等陷入波折之際，由日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團正在北京訪...

泰眾院議長爆冷 皮塔選情堪憂

泰國國會最大兩黨前進黨及為泰黨爭論數周後，終於在三日晚間達成協議，妥協由同屬八黨聯盟、在五月國會大選僅拿下九席的民族黨黨...

法極右派挺開槍警 募款逾百萬歐元

英國衛報三日報導，北非裔法國青少年奈爾六月廿七日遭警察射殺，引發法國全國性暴動，卻也招致社會反彈，極右派趁勢挑動不滿情緒...

福島核汙水排海 日民意兩極

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西四日將安全評估最終報告交給日相岸田文雄，IAEA認為福島第一核電廠稀釋的核汙水放流大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦