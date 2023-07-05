泰眾院議長爆冷 皮塔選情堪憂

泰國國會最大兩黨前進黨及為泰黨爭論數周後，終於在三日晚間達成協議，妥協由同屬八黨聯盟、在五月國會大選僅拿下九席的民族黨黨魁汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）出任泰國眾議院議長。專家認為，前進黨未能爭取八黨聯盟支持自己的議長候選人，顯示黨魁皮塔七月中的總理投票前景並不理想。

皮塔三日晚間表示，前進黨與為泰黨同意提名汪穆罕默德出任眾院議長，兩名眾院副議長則分別由前進黨及為泰黨人士擔任。曼谷郵報報導，由於汪穆罕默德是唯一眾院議長提名人選，因此四日在無需投票下直接當選。

泰國眾院議長與兩名副議長的職權包括決定哪些議案進入討論程序、法案審議優先順序，以及維持議會秩序等。

過去幾周來，為泰黨一直堅持眾院議長由該黨人士出任，因八黨聯盟將推舉前進黨的皮塔擔任總理。但眾院議長在總理投票時將扮演關鍵角色，亦即若首輪總理投票無人過半，眾院議長有權決定還能進行幾輪投票，前進黨因此執意由自己人出任。皮塔四日表示，汪穆罕默德已保證將支持前進黨的政策，前進黨因此才「退出」角逐眾院議長。

路透報導，七十九歲的汪穆罕默德出身泰國南部，是一名馬來裔穆斯林，過去就曾擔任過眾院議長。據曼谷郵報，汪穆罕默德曾九次當選眾議員，並擔任過內政部次長、交通部長及農業部長等。日經亞洲報導，總理投票預定十三日舉行，八黨聯盟占三一二席，仍不足過半的三七六席。

泰國瑪希隆大學學者潘查達說，議長人選塵埃落定僅意味著分歧暫時解決，不能保證皮塔會順利成為總理。泰國烏汶府大學學者提提蓬則說，若皮塔沒能在首輪總理投票脫穎而出，為泰黨是否將改變立場，仍是未知數。