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北約盟國未能就新候選人達成一致 秘書長史托騰柏格再延任一年

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。資料照片。路透
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。資料照片。路透

北大西洋公約組織4日決定，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）將再繼續任職1年。

美聯社報導，史托騰柏格在推文表示，自己對「北約盟邦決定將我作為秘書長的任期延長至2024年10月1日感到很榮幸」。他寫道，「近75年來，歐洲與北美之間的跨大西洋紐帶確保了我們的自由與安全，在一個更加危險的世界裡，我們的聯盟比以往任何時候都更重要」。

史托騰柏格曾任挪威總理，自2014年起一直擔任北約最高文職官員，任期原本定於2022年屆滿，但隨後獲得延長，以確保俄羅斯同年2月全面入侵烏克蘭後，北約擁有一位穩定的掌舵者。

報導指出，美國總統拜登跟其他北約盟國領導人原本定於11至12日在立陶宛首都維爾紐斯碰面時提名繼任人選，但是北約採取共識決，而成員國未能就新的候選人達成一致。

大多數北約成員國一直熱衷於任命一位女性擔任這個最高職位，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）6月跟拜登會面後，獲外界認為是熱門人選，歐盟執委會主席范德賴恩則排除了自己的候選資格。另有其他可能人選在流傳，包括荷蘭總理呂特與英國國防大臣華勒斯，但從未如同競選般得到公開點名。

根據報導，長期任職北約秘書長的史托騰柏格來自挪威，上一任秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）來自丹麥，波蘭則反對下一位秘書長又是出自北歐國家，並且想要波羅的海國家的人選，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則是優先的候選人。

然而，鑒於波蘭或波羅的海國家在加盟北約等議題似乎是無條件支持烏克蘭，其他國家對於接受他們提的候選人十分謹慎。

北約 史托騰柏格

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