海洋成缺礦救星？企業、環團兩面戰

全球陷入金屬荒！隨著淨零碳排的趨勢，各國對電池的需求也不斷上升，相關的鋰、鎳金屬礦物更是供不應求。對此，有專家看準海底礦物濃度高、儲量多，能有效緩解市場的金屬荒。環保團體則認為，目前海底採礦對環境的破壞仍不明確，需要更多研究。

國際市場陷金屬荒

《經濟學人》報導，隨著淨零碳排的趨勢興起，各國疾呼更多的綠電，也帶動相關設備的需求，如電動車、太陽能板、風電扇葉等，其中所有綠能都不可或缺的設備就是「電池」。

對電池的需求節節攀升，所需的各類金屬也變得炙手可熱，尤其鎳礦最近更出現短缺的狀況。國際能源組織預估，如果全球要達到減碳目標，每年要生產至少4800萬噸的鎳礦才足夠，是現今產量的19倍之多。

目前鎳礦主要生產國為印尼，該國生產的鎳礦已佔據世界需求的5成，該國近年更不斷砍伐雨林，就是為了獲得埋藏於地下的金屬礦物，以供應市場不斷攀升的需求。

海洋成缺礦救星

不少印尼企業將腦筋動到「深海採礦」上，根據美國地質調查局的研究發現，印尼鄰近海域就有成堆的鎳、鈷、猛礦，總量預估是全球陸地儲量的三倍之多。

此外，海底礦物的金屬濃度比陸地上來得濃，意味著提煉海底礦物所需要的能源更少。比利時魯汶大學永續金屬與材料所所長瓊斯認為，提煉海底礦物成為金屬所產生的溫室氣體，比陸地礦石少了4成之多。

破壞生態有爭議

《APnews》報導，反對海底採礦的科學家表示，採礦過程會產生噪音、震動與光汙染，並影響沉積物流動，在還未能明確了解深海生態之前，不應貿然開放海底採礦。

綠色和平組織也堅決反對海底採礦，原因是擔心危及鯨類和其他野生動物。包括智利、法國、帛琉、斐濟等國，也基於環境疑慮及科學數據不足，呼籲全球停止海底採礦。

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