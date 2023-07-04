印度主辦上合組織虛擬峰會 習近平、普亭同框出席

由印度主辦的上合組織SCO線上峰會本周二（7月4日）召開，本次峰會會為伊朗和白俄羅斯加入組織鋪路。上個月新德里宣布峰會將以虛擬形式舉行，並未給出進一步的理由。值得關注的是，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭也參加會議。這是瓦格納兵變後，普亭首次出席國際活動。

法新社指出，習近平在講話中呼籲成員國增進團結互信，抵制單邊制裁。根據中國官媒新華社，他表示這次會議彰顯上和大家庭的生機活力。他表示：「我們要肩負起時代賦予的重任，牢記初心使命，堅持團結協作，為維護世界和平與發展注入更多確定性和正能量。」

普亭對上合組織表示感謝，他說：「俄羅斯正自信抵制並將繼續抵制外部的壓力、制裁和挑釁」。根據俄羅斯衛星通訊社，他還表示俄方支持白俄羅斯盡快完成加入上合組織的進程：「我相信白俄羅斯的加入將對組織的發展產生積極影響。」

由中俄主導的上合組織2001年6月15日在上海成立，成員國包括中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、印度、巴基斯坦等。該組織被視為一個與西方結構抗衡的政治、經濟和安全組織。

伊朗料將在峰會上被接納為成員國。白俄羅斯獲得成員國地位的義務備忘錄也將得到簽署，為之後白俄羅斯成為成員國鋪路。如果這兩個擁有觀察員身份並與莫斯科保持密切聯繫的國家成為上合組織成員，該組織將在歐洲和亞洲擴大其勢力範圍。

印度總理莫迪受美國總統拜登邀請，在兩周前赴美訪問，兩國宣稱彼此是「世界上最親密的伙伴之一」。除了SCO峰會，印度今年也是G20的輪值主席國。由於去年莫斯科入侵烏克蘭以及北京在全球地緣政治舞台上日益強硬，導致西方國家與俄羅斯以及與中國的關係緊張，印度在外交上走了一條決策艱難的路線。普亭上周與莫迪通了電話，討論瓦格納兵變事件的後果。在討論中，莫迪再次呼籲通過對話和外交途徑解決俄烏危機。普亭和習近平預計會在9月前往新德里參加G20峰會。美國總統拜登和其他成員國領導人也會出席。印度拒絕將俄烏戰爭的責任歸咎於俄羅斯，並大幅增加對俄羅斯石油的購買，使雙邊貿易創下新紀錄，這激怒了一些西方國家。

本次峰會也是去年11月中印領導人在上次G20峰會之後，莫迪和習近平首次共同出席。這兩個擁有核武器的亞洲國家的關係近3年來因為邊界之爭關係並不融洽。這次峰會還會討論阿富汗、恐怖主義、地區安全、氣候變化等各種議題。

（法新社，路透社等）

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