IAEA允許日本排放福島核廢水 署長葛羅西：對環境影響微乎其微

國際原子能總署（IAEA）4日表示，科學無法證明太平洋各國的提出憂慮有理，允許日本福島第一核電廠將略帶輻射性的廢水排入海中。

華爾街日報報導，聯合國隸屬機構IAEA說，日本計畫是安全的，也與全球各國核電廠的廢水排放情況相符。IAEA署長葛羅西前往日本東京，將贊同排放廢水的最終報告交給日相岸田文雄。葛羅西說，日本廢水若真的排入海中，「對環境的影響微乎其微。」

中國政府和南韓漁業團體都反對此一計畫。中國外交部發言人汪文斌說，海洋是人類的公共財，不是日本的私人下水道。

依據日方計畫，營運福島第一核電廠的東京電力公司（Tokyo Electric Power）打算先把廢水中幾乎所有輻射物質的濃度，降至安全標準以內，只有氚除外，氚很難從水中分離。而為了將氚濃度降到安全水準，處理過的廢水會再用海水稀釋。該公司目標未來30年將130多萬噸廢水排入太平洋。