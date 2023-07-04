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以軍空襲西岸城市至少10巴人喪命 難民營路遭毀醫療隊難救援
以色列3日對西岸約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin）發動近20年來最猛烈的空襲。根據巴勒斯坦衛生部，這場軍事行動至少造成10名巴勒斯坦人喪命。半島電視台報導，以軍4日朝哲寧政府醫院（Jenin Governmental Hospital）外聚集的民眾發射催淚彈，並摧毀了通往哲寧難民營的道路，導致救護車無法前往救援。
根據以色列軍方，9名巴勒斯坦武裝人員在這次以軍攻擊中喪生。巴勒斯坦衛生部4日則將死亡人數更新至10人，另外約有100人受傷，其中20人重傷。
路透報導，當日稍早至少有6枚無人機在城市及周遭難民營上空盤旋。以色列軍方表示，以軍使用「精準」無人機攻擊，擊中了哲寧敢死隊的軍事指揮中心。以色列軍方還稱，此次行動為反恐行動的延伸，目標是摧毀基礎設施、阻止武裝分子繼續以難民營為基地。
半島電視台引述以色列國安顧問哈內比指稱，以軍的哲寧行動「即將完成既定目標」。
半島電視台報導，以軍4日上午朝哲寧政府醫院外聚集的醫療人員、家屬、難民及記者等發射數十枚催淚彈。聯合國副發言人哈克說，「在人口如此密集的地區執行武裝攻擊是令人無法接受的」，並呼籲各方遵守國際人道法，避免攻擊醫院及民生設施。
半島電視台引述無國界醫生（MSF）指稱，以色列的軍事行動影響了當地醫療系統，並阻擾了醫療人員應對緊急情況。無國界醫生表示，以色列軍用推土機摧毀了數條通往哲寧難民營的道路，救護車幾乎不可能前往救援傷患，巴勒斯坦醫療人員被迫徒步進入子彈橫飛、無人機仍在持續攻擊的地區，尋找急需救援的傷患。
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