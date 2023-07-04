快訊

侯友宜喊恢復4個月兵役大扣分？ 9月訪美層級恐受影響

智能手表爆炸...男童腕上突冒熊熊烈焰 焦急拍打畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以軍空襲西岸城市至少10巴人喪命 難民營路遭毀醫療隊難救援

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
以色列3日對西岸約旦河西岸北部城市哲寧發動近20年來最猛烈的空襲。法新社
以色列3日對西岸約旦河西岸北部城市哲寧發動近20年來最猛烈的空襲。法新社

以色列3日對西岸約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin）發動近20年來最猛烈的空襲。根據巴勒斯坦衛生部，這場軍事行動至少造成10名巴勒斯坦人喪命。半島電視台報導，以軍4日朝哲寧政府醫院（Jenin Governmental Hospital）外聚集的民眾發射催淚彈，並摧毀了通往哲寧難民營的道路，導致救護車無法前往救援。

根據以色列軍方，9名巴勒斯坦武裝人員在這次以軍攻擊中喪生。巴勒斯坦衛生部4日則將死亡人數更新至10人，另外約有100人受傷，其中20人重傷。

路透報導，當日稍早至少有6枚無人機在城市及周遭難民營上空盤旋。以色列軍方表示，以軍使用「精準」無人機攻擊，擊中了哲寧敢死隊的軍事指揮中心。以色列軍方還稱，此次行動為反恐行動的延伸，目標是摧毀基礎設施、阻止武裝分子繼續以難民營為基地。

半島電視台引述以色列國安顧問哈內比指稱，以軍的哲寧行動「即將完成既定目標」。

半島電視台報導，以軍4日上午朝哲寧政府醫院外聚集的醫療人員、家屬、難民及記者等發射數十枚催淚彈。聯合國副發言人哈克說，「在人口如此密集的地區執行武裝攻擊是令人無法接受的」，並呼籲各方遵守國際人道法，避免攻擊醫院及民生設施。

半島電視台引述無國界醫生（MSF）指稱，以色列的軍事行動影響了當地醫療系統，並阻擾了醫療人員應對緊急情況。無國界醫生表示，以色列軍用推土機摧毀了數條通往哲寧難民營的道路，救護車幾乎不可能前往救援傷患，巴勒斯坦醫療人員被迫徒步進入子彈橫飛、無人機仍在持續攻擊的地區，尋找急需救援的傷患。

以色列 巴勒斯坦 難民

延伸閱讀

美以關係每況愈下 為何拜登政府仍支持以色列？

20年來最大規模！以軍突襲約旦河西岸難民營 無人機轟炸、數百士兵巷戰

以色列加速擴建西岸屯墾區 挨批毀約

以巴衝突75年不斷 「4歧見」難解

相關新聞

IAEA允許日本排放福島核廢水 署長葛羅西：對環境影響微乎其微

國際原子能總署（IAEA）4日表示，科學無法證明太平洋各國的提出憂慮有理，允許日本福島第一核電廠將略帶輻射性的廢水排入海...

以詩抗戰：烏克蘭作家遇襲身亡，未能完成俄羅斯戰爭罪調查

「我是一名烏克蘭作家。但我記錄的卻是戰爭罪行，我聆聽的不是詩歌而是砲火聲。為什麼？」參與調查俄軍戰爭罪的烏克蘭作家——阿梅莉納（Victoria Amelina）——已證實在遭遇砲彈襲擊後，於7月1日不治身亡，享年37歲。阿梅莉納曾以2013年烏克蘭廣場起義為背景撰寫小說，出道作隨即受到好評，而後致力於文學創作與烏克蘭的文藝發展。直到戰爭爆發，阿梅莉納勇敢投入戰爭罪調查工作，走訪各地採集倖存者證詞與物證，但在2023年6月27日不幸在餐廳遇襲，最後傷重死亡。

這些問題比上次更嚴重！美財長葉倫將訪中 紐時列5關鍵難題

美國財政部長葉倫即將訪中，紐約時報報導，美中關係依舊緊張，此行重點放在改善兩大經濟體的溝通，但從貿易管制到人權及國安，美...

日本公布生成式AI在校使用指引 「這些場合」被禁用

日本政府文部科學省在蒐集專家意見並進行研議後，今天公布生成式人工智慧（AI）在校使用暫定指引，明確指出不適合用在學童提出...

以軍空襲西岸城市至少10巴人喪命 難民營路遭毀醫療隊難救援

以色列3日對西岸約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin）發動近20年來最猛烈的空襲。根據巴勒斯坦衛生部，這場軍事行動至少造成...

福島核汙水料獲准入海 南韓農業部：持續福島食品禁令

路透報導，南韓農林畜產食品部部長鄭煌根4日表示，在社會大眾對於汙染的疑慮緩解前，南韓不會撤銷對福島核電廠周邊地區的日本食...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦