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不滿以巴衝突不斷 以色列發動凌厲掃蕩

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
以色列軍方3日對巴勒斯坦境內的傑寧難民營發動武裝掃蕩，目前已造成9人死亡與上百人受傷。(photo by GAL ASHUACH via Israeli Defence Forces Spokesperson’s Unit, used under CC License)
以色列軍方3日對巴勒斯坦境內的傑寧難民營發動武裝掃蕩，目前已造成9人死亡與上百人受傷。(photo by GAL ASHUACH via Israeli Defence Forces Spokesperson’s Unit, used under CC License)

以色列因不滿近期與巴勒斯坦各式武裝衝突，在3日對巴勒斯坦的傑寧難民營發動大規模掃蕩。至截稿前，已經有9人死亡與上百人受傷。以色列軍方表示，將持續掃蕩這個既是難民營但也是武裝份子窩藏據點的營區，並讓想離開的平民從安全走廊離開。

以色列掃蕩傑寧難民營

根據《英國廣播公司》報導，以色列於3日發動了近年來規模最大的軍事行動，向巴勒斯坦的傑寧難民營派出武裝部隊與空中支援，誓言要掃蕩整個營區。傑寧難民營除了是收容難民的地方之外，也逐漸變成巴勒斯坦武裝份子的大本營之一。

以色列軍方此次派出上百名軍人挺進傑寧難民營，並宣布此區為禁止進出的軍事區。他們也出動無人機來監控該區與進行空襲，並使用裝甲車，軍用挖土機等大型車輛來協助部隊逐一掃蕩整個營區。

為有效瓦解巴勒斯坦武裝份子之間的聯繫，他們還切斷了營區內的所有水電與通信網路，但也讓外界和醫療團體無法掌握營區內的傷亡狀況。

各界呼籲保護平民

美國《芝加哥論壇報》指出，面對以色列突如其來的大規模掃蕩，儘管各界立場不一，但都呼籲以色列軍方要保護平民。眾多阿拉伯國家如約旦、埃及、阿聯和伊斯蘭合作組織都譴責這次的軍事行動。巴勒斯坦也決定要終止與以色列和美國的溝通管道，並訴諸國際組織，要求以色列盡速撤軍。

以色列總理納坦雅胡則強硬地表示，傑寧在過去幾個月已經成為恐怖主義的溫床，在過去一年內有50起對以色列的攻擊來自傑寧，因此誓言要徹底銷毀此地的軍事設施與武器庫存。聯合國儘管目前尚未將此行動定調為非法行動，但仍警告對人口稠密的地區發動攻擊已經違反國際人權法。聯合國在巴勒斯坦地區的人道救援協調員黑斯汀也表示，聯合國正在組織人道救援行動。

面對外界的關注，以色列並未表達何時將結束掃蕩，僅表示會盡量避免對平民造成傷亡，並提供平民一條可以平安撤出傑寧的安全走廊。

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