陸國防部長李尚福會晤俄國海軍總司令 強化兩軍合作

中國國防部長李尚福週一（7月3日）在北京會晤俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov），會後他表示，中國盼與俄國海軍「加強各層級溝通」，並且「常態組織聯演聯巡聯賽，拓展專業領域務實合作」。

根據中國國防部新聞稿，李尚福稱中俄兩國應「維護地區乃至世界和平穩定作出積極貢獻」；葉夫梅諾夫則說，雙方應「持續拓展兩國海軍各層級交流」，且「不斷把兩國兩軍關係推向新的高度」。

據俄國官媒塔斯社引述俄國國防部聲明，兩國海軍將特別強化在亞太地區的合作。葉夫梅諾夫訪中期間，還將與解放軍海軍司令員董軍會面，並參訪上海和青島的造船廠、海軍基地和訓練中心。

李尚福與葉夫梅諾夫的會談，是上個月俄羅斯僱傭兵集團瓦格納發動叛亂失敗後，中俄軍方最高層級的會晤。針對瓦格納叛亂事件，中國政府身為俄國的「友好鄰邦」，曾表示支持俄國「維護國家穩定，實現發展繁榮」。

自瓦格納叛亂以來，中國外長秦剛曾在北京會見俄羅斯副外長魯登科（Andrey Rudenko），但中國國家主席習近平尚未與俄國總統普京舉行公開會談。

中俄關係日益密切

近年來，中俄的經濟合作和外交關係持續強化。自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國遭歐美孤立與制裁，與中國的戰略夥伴關係更形密切。中國並未公開譴責俄國的侵略，自稱為中立方，但因其與莫斯科關係密切，而招致西方批評。

5月中下旬，中國曾派遣曾任駐俄大使的李輝以特使身分前往歐洲，尋求「政治解決」俄烏戰爭的方法，但有專家認為，李輝在歐洲基本上遭到冷遇，且其出訪仍未消除歐洲對中國立場的懷疑。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月出訪中國，盼擴大對中國的農產品出口；當時中國外交部發言人毛寧在記者會上曾回應西方對中俄合作的疑慮，並重申中國一貫的說法：「中俄之間的合作既不針對第三方，也不受第三方干擾和脅迫。」

中俄兩國近期亦多次舉行聯合軍事演習。去年12月，雙方海軍在東海軍演；俄方表示，此合作是「對美國在該地區咄咄逼人的軍事潛力集結的自然反應」。

今年3月，中國、伊朗和俄羅斯在阿曼灣舉行「安全紐帶-2023」聯合軍演；有分析認為，這顯示中國跟那些被美國及其盟友高度迴避的國家，在軍事、政治上的關係日益增長。

（綜合報導）

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