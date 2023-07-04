【專家之眼】葉倫女士北京成行，中美交惡需去風險

在美國國務卿布林肯的刻意放軟姿態，一改先前他在幾個國際場合上的批判火力，終於順利完成在北京的高層拜會之後，據悉財政部長葉倫（Janet Yellen）女士，也將於本月份的6日至9日啟程前往北京。

這場各方矚目的拜會交涉，既要確保美國公債應如何維持其流動性與債信，也要協調出後美元世紀，人民幣國際化的空間與適度配置；當然更重要的是：一系列涉及到工業標準、技術取得、晶片交易與生產鏈重組的區隔、較量等，在拜登政府揚棄了川普的脫鉤路線，由七強工業國家所主張的去風險化考量，雙方關係究竟要如何做轉進，方能在不傷筋動骨之下，猶能完成國際經貿架構的大翻轉，好讓債務狂噴、投資不振，社會內部更轉趨尖銳撕裂的西方國家，可以繼續保有全球化的奶水紅利，還能滿足他們所謂的單極世界秩序！

此前在巴黎的金融會議上，葉倫女士再次強調：美、中關係與全球發展緊密相連；中、美經濟絕對無法脫鉤，而其結果也將是致命性的傷害。而葉倫此行的計畫，主要是與中國大陸的新經濟團隊，闡明捍衛人權與美方的利益考量；但更希望北京當局，仍能在氣候議題和窮國債務等的面向，合作因應其挑戰。

從美國不具名官員的消息透露，可見一斑；美國媒體傳出了可能的談論提綱之一，是針對中國大陸正式實施的反間諜法等的企業界擔憂，進行廣泛討論。

誠然，在北京當局釋放出中美民間交流為最優先之下，財長葉倫的訪中行程，勢必要部分取代從國安到軍政外交，由雙方戰略所交手布局之後的窄小空間，如何還有心思善念，繼續推動兩大經濟體的深入溝通？從而能穩定已然低盪的關係，能盡量減少分歧和錯判，因而危及到企業利益與人民交流的長遠基礎。