法國騷亂有所平復 社會問題一時難解

經過數天騷亂，法國街頭暴力的形勢有所平復。周日到周一夜間，內政部稱逮捕了157人，比此前幾個夜晚明顯減少。

盡管再次出現暴力事件，比如在裡昂，警察對右翼集團組織使用了催淚彈，但與之前數日的嚴重程度相比，相對平靜。過去幾天，數百輛汽車和建築物被縱火的畫面出現在媒體上，有時警察一夜逮捕超過1000人。

內政部長達爾馬寧采取投入大規模警力的策略。全國共派出45000名警察，並使用裝甲車。據媒體報道，達爾馬寧下令采取堅決行動，對暴力騷亂者盡快予以拘捕。

一名年輕的消防員則在夜間撲滅一個地下車庫燃燒的汽車時因心髒病而去世。

17歲青少年祖母呼籲停止暴力

引發此次騷亂的上周被打死的青少年的祖母則發出呼籲，停止暴力。她向一家電視台表示："幸好有警察在。對那些正在打砸破壞的人，我要說：停下。"她說，暴力破壞的人是把她被警察打死的17歲的孫子"當作借口"。

她說，盡管對那名開槍的警察十分憤怒，但並不想擴大到所有人。她說，那名警察會受到懲罰，其他人也會。"我信任司法。"

自上周二這名17歲青少年在交通檢查中被警察開槍打死以來，法國特別是夜間爆發嚴重的騷亂。多次發生搶劫商店、縱火以及與警方的暴力沖突。每天夜裡都有數百人被捕。

周一，法國總統馬克龍將與國會兩院主席會晤，此前馬克龍已與總理博爾內、內政部長達爾馬寧以及其他部長會晤。周二，馬克龍將與過去數天特別受到波及的220個城市市長會晤。

一位市長家人被迫逃生

巴黎市郊拉伊萊羅斯（L'Hay-les-Roses）市長讓布隆（Vincent Jeanbrun）及其家人受到暴亂者的嚴重攻擊。據德國電視一台報道，周六到周日夜，暴亂者在他家院門口點燃了一輛汽車。他的妻子以及兩個年齡尚小的孩子不得不穿過花園逃生，而過程中暴亂者向她們投擲爆竹，直到她們逃到鄰居家。讓布隆的妻子脛骨骨折。讓布隆表示："我的妻子在醫院對我說，我們不放棄。我們不要當受害者。因為如果我們屈服於恐懼，他們就贏了。"

德國電視一台報道說，自1977年以來，法國已制定出共10項行動計劃，對社會問題較嚴重的街區予以支持。馬克龍第一任期內也曾在困難地區的小學教育資源、舊房改造、以及自由就業培訓方面投入資金。然而，過去數天的破壞性暴力顯示，他這些計劃尚未奏效。

（德新社、法新社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】