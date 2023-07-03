東京新橋一棟大樓起火「傳爆炸聲」 至少4人受傷

日本放送協會（NHK）報導，東京新橋地區一棟大樓在當地3日下午3時15分左右發生火警，東京消防單位已展開滅火工作。報導引述民眾表示，在東京港區新橋的事發大樓看見濃煙冒出，並聽見伴隨有「爆炸聲」。

當地警方單位稱，有4人正在接受治療，分別為據信是在起火現場的餐廳工作的3名人員和1名男性路人，傷勢據報導皆屬於輕傷。事發地點位在JR新橋站西側的市街，當地有餐廳等其他設施聚集。

事件經路過民眾通報後，由於該大樓二樓冒出濃煙，東京消防單位派遣了消防車到現場滅火。火警現場可見碎玻璃在周圍四散。消防單位亦表示目前火災的傷者有4人，詳細消息確認當中。

從社群網站上的事件影片中，可看到火勢從大樓二樓冒出，碎玻璃等物品四散在周邊道路，警方在現場周邊拉起封鎖線。