種族歧視引抗爭 法警方改革成燙手山芋

法國警方上周誤殺一名遭交通攔停的北非裔青年，已經連續四晚掀起全國暴動，政府共出動了4.5萬名警察與大量直升機與裝甲車平亂。自1995年改革後就賦予了工會相當大的權力，過去數任想改變狀況的內政部長皆無功而返，如何解決警界種族歧視的問題將成為馬克宏的燙手山芋。

警方系統性種族歧視

根據英國《金融時報》報導，法國警方上週在一次交通攔停中，誤殺了一名北非裔的青年，引發了全國的震怒與不滿。2日晚間已經是連續第四晚發生暴力抗爭，讓本來就是事件主角的警方疲於奔命。法國政府為此出動了4.5萬名警力、裝甲車與直升機，且大量的逮捕暴力抗議群眾，希望能藉此來遏阻暴力抗爭行為。

此次事件凸顯了警方與低收入青年、少數民族與移民之間的緊張關係。這些族群在法國經常受到警方的歧視與帶有偏見的盤問。而馬克宏才剛讓反年改的抗議浪潮稍微和緩，現在又遇到警方種族歧視且執法過當，可說是一波未平，一波又起。抗議者也毫不手軟地砸車、砸店、放火來宣洩不滿，迫使政府祭出宵禁，關閉夜間大眾運輸等手段來降低損害。

改革警紀大不易

《路透社》指出，儘管警界種族歧視與執法時常過當的沉痾已存在多年，歷屆法國政府卻多對此現象束手無策。歷史學家馬斯表示，西方政府如美國和英國都曾因為種族歧視問題而對警界出手改革，但法國政界卻遲遲無法動手，已讓警察成為超級炸彈。

塞爾吉大學法律系教授卡恩指出，1995年警界改革方案賦予警察工會與內政部共同管理警方的權力，從此之後法國政府就失去了對警界的絕對控制。若內政部長想對警界展開大刀闊斧的改革，下場往往都不太好。舉例而言，前內政部長卡斯塔內就曾發布詳細的改革方案，包含禁止鎖喉逮捕、改革警方的監察單位，並執行種族歧視零容忍政策。但他最終在警方工會施壓下下台。

目前法國檢方已經以殺人罪起訴本次誤殺青年的警察，但是否能順勢改革，恐怕難度很高。

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