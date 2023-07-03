法暴動第5夜 奈爾祖母籲群眾冷靜

北非裔法籍十七歲青少年奈爾六月廿七日在巴黎市郊，因拒絕警方攔檢並逃逸被射殺後，截至七月一日，法國多地已連續暴動五天。儘管法國警方一日晚間仍在全國逮捕七一九人，但美聯社等外媒報導，奈爾之死引發的暴力事件出現平息跡象。

一日白天在巴黎郊區南泰爾舉行奈爾的葬禮，當晚共逮捕七一九人，而六月卅日夜晚約一三○○人被捕。法國內政部表示，根據臨時統計，一日約四十五名員警和憲兵受傷、五七七部車輛付之一炬、七十四棟建築物遭縱火，另在街上與其他公共場所發生八七一起火災。由於相關數據下降，顯示暴動情勢趨緩。

法國各地一日共部署約四萬五千名警力，和前晚相同，另在衝突熱點加派支援人手，包括里昂、格瑞諾布和馬賽。其中七千員集中在巴黎及其郊區，包括巴黎市中心的旅遊勝地香榭麗舍大道，除了維安警力實施臨檢，商家也自行關閉店面，以免遭洗劫。

法國內政部長達馬南推文寫道，大規模警力採取「果斷行動」，有效控制暴力活動，一日的夜晚「較為平靜」。奈爾的祖母也透過法國ＢＦＭ電視台向全國人民喊話，呼籲大家冷靜，別再以奈爾為藉口，不願因其孫子之死，摧毀了商店、公車及校園。

不過，法國巴黎南方市鎮拉伊萊羅斯（Hay-les-Roses）市長尚布倫（Vincent Jeanbrun）二日表示，暴徒開車衝進他家，造成他妻子和一名孩子受傷。他推文寫道，他和家人入睡後，暴徒先駕車衝進他家，再縱火，檢方稍後表示，的確找到一個可樂瓶內裝有燃油。英國廣播公司（ＢＢＣ）引述檢方報導，他妻子腿部的脛骨斷裂，「傷勢相當嚴重」。據悉他的兩個小孩分別是七歲及五歲。法國總理柏納也親往慰問。

六月卅日凌晨，一輛大陸旅行團搭乘的遊覽車在法國馬賽遭攻擊，數名旅客受傷。一對王姓夫婦受訪時仍驚魂未定，直呼「糟糕透了，再也不會來了」。最後該旅行團遊客改轉往瑞士日內瓦，提前結束行程返國。

中國大陸駐法大使館已發布通知，提醒中國公民密切關注法國社會安全形勢，避免前往遊行示威及暴力衝突區域，並採取切實措施加強個人、車輛、住所和商鋪安全防範。臨時來法人員尤其要提高警惕，謹慎出行。

鑑於事態嚴重，法國總統馬克宏除被迫延後赴德國的國是訪問，二日晚間七時卅分（台灣三日凌晨一時卅分）將和政府相關要員開會，討論因應事宜。達馬南及柏納都將參加。