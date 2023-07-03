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要統一部「硬起來」 尹錫悅換新部長

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

韓聯社二日報導，南韓總統尹錫悅同日表示，南韓統一部應有所改變，不該表現得像「北韓支援部」。尹錫悅六月廿九日提名鷹派學者金暎浩擔任統一部長，負責處理北韓關係，據路透報導，金暎浩曾公開批評北韓人權問題，上任後恐加劇兩韓緊張關係。「韓國時報」報導，南韓最大在野黨「共同民主黨」強烈反對金暎浩擔任統一部長。

南韓總統辦公室宣傳首席秘書金恩慧說，尹錫悅在統一部人事異動會議中向幕僚們說，統一部至今的運作都類似一個支援北韓的部門，這種情況不該再繼續。他還說，根據南韓憲法，兩韓統一必須建立在自由民主的秩序上，今後統一部應依據憲法精神，執行相應職責，「統一部改變的時候到了」。

尹錫悅指稱，我們所追求的必須是兩韓人民都能過上更好生活、更被人道對待的統一。尹錫悅辦公室高官提到，統一部今後主要負責針對北韓最新動向進行分析，並提供因應方針以及處理北韓人權問題。路透引述專家報導，保守派學者金暎浩上任後，將弱化統一部職能。

尹錫悅六月廿九日在內閣改組時，提名首爾「誠信女子大學」教授金暎浩出任統一部長。六十三歲的金暎浩在與尹錫悅同屬保守派，前總統李明博及朴槿惠時期，曾任總統府統一祕書和外交部人權大使。路透報導，金暎浩二○一九年曾在專欄中表明，一旦北韓領袖金正恩的「政權被推翻、北韓獲得自由」，兩韓統一之路就會開啟。

據報導，共同民主黨批尹錫悅提名金暎浩是「極右派的決定」。該黨國會議員趙正湜說，尹錫悅提名執著於跟北韓為敵的人當統一部長。該黨發言人朴省俊六月廿九日在記者會中說，統一部職責是透過對話交流促進兩韓統一，有鑑於此，金暎浩並不適任。南韓部長級任命只需經國會聽證會審查，但無需獲得批准。

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