普亭政權腐蝕 伯恩斯：CIA罕見良機

美國中央情報局（ＣＩＡ）局長伯恩斯一日在英國牛津郡「迪奇利基金會」年會中表示，六月俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津的兵變，是「針對俄國這個國家的武裝挑戰」，普里格津此前對克里姆林宮和俄國軍事高層的嚴厲指控與行動，凸顯俄國總統普亭去年二月發動的侵烏戰爭，腐蝕了俄國社會及普亭政權。

伯恩斯提到，俄國侵烏是當前國際秩序面臨的最直接、最尖銳地緣政治挑戰。然而，俄烏戰爭是莫斯科的「戰略失敗」，除了暴露軍事弱點、傷害經濟，還促使北約變得日益壯大。

伯恩斯暗示，俄國社會對俄烏戰爭的不滿，在國家機器的宣傳與壓迫下，將持續腐蝕俄國高層。這給予ＣＩＡ招募俄國人的「千載難逢良機」，該局不會白白浪費。他說，該局的核心，是由人組成的情報部門。他透露，該局最近在社群媒體Telegram發文，使俄國人了解透過「暗網」聯絡該局的方法。

克里姆林宮五月指稱，在ＣＩＡ發布一部鼓勵俄國人透過安全網路頻道與該局接觸的短片後，俄國情報部門正追蹤西方國家在俄國從事的間諜活動。該短片發布後第一周，就有達二五○萬人次觀看。

伯恩斯另重申，瓦格納六月的兵變是「俄國內部事務」，「美國過去未曾插手，將來也不會參與」。他二○二一年獲美國總統拜登任命為ＣＩＡ局長，二○○五至二○○八年曾擔任美國駐俄大使。