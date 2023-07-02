重新構建跨大西洋關係 德國駐美大使：德美必須適應當下現實

在德國駐美國大使哈伯（Emily Haber）准備從其外交生涯退休之際，她與德國之聲華盛頓辦公室負責人Ines Pohl進行了交談。

哈伯自2018年以來一直擔任德國駐美國大使，在華盛頓經歷了一系列挑戰，包括特朗普的總統任期、新冠疫情以及目前仍在進行的俄羅斯入侵烏克蘭戰爭。

在接受德國之聲采訪時，哈伯談及廣泛的話題，包括德美關係的未來、俄羅斯在烏克蘭的戰爭、她對美國的個人印象等等。

重新構建跨大西洋關係

哈伯說，幾十年來，德國人和美國人擁有共同的記憶：從德國空中橋梁（即柏林空運），到肯尼迪的柏林演講，柏林牆的倒塌，再到馬丁·路德·金在柏林的經歷。

「你看，我現在提到的所有這些重大事件現在都已經成為往昔風雲」。哈伯大使說，「我們需要習慣的是，我們必須重新構建跨大西洋關係，並且必須適應我們這個時代的現實。」

哈伯認為，俄羅斯對烏克蘭的侵略——「以及我們應對這種侵略的能力、決心和毅力」——將成為決定未來跨大西洋關係的引擎。

烏克蘭戰爭是最大的挑戰

哈伯表示，因此，應對俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍將是未來幾個月和幾年內的最大挑戰。她說：「這場戰爭的結果將在很大程度上定義和塑造國際地緣政治和地緣經濟格局。」

這位外交官警告說，世界上許多國家將密切關注德國、美國及其盟友是否有能力對烏克蘭提供持續的支持。

「這非常重要。它將定義我們的信譽，將定義我們所作所為的合法性，即捍衛國際法和《聯合國憲章》的基本原則」，哈伯說。

美國人的純善、開放和好客

哈伯回憶起與美國前總統特朗普的會面，稱他是一個掌控整個房間的人。

她還表示，至少在過去五年裡，在與美國的關係中，人們一直非常關注領袖個人。但跨大西洋關係遠遠不止於此，哈伯說。

在她與美國人打交道的過程中，這位大使強調，她一直深深尊重美國各地人的純善、開放和好客。

哈伯說：「我想，美國讓我最敬佩和最懷念的事情，是這裡的人們讓世界變得更美好或者只是讓世界發生改變的個人責任感。」

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