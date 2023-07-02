瓦格納兵變後 非洲各國挫咧等

許多仰賴瓦格納傭兵平息叛亂的非洲國家最近提心吊膽，擔憂瓦格納的業務會因為叛亂失敗而中斷！中非共和國就曾仰賴瓦格納部隊鎮壓國內叛亂，並將俄語視為官方語言。分析指出，非洲國家首領要開始思考軍事外包的風險，否則在失去瓦格納庇護的狀況下，恐怕引發非洲大陸的叛亂浪潮。

兵變的蝴蝶效應

《半島電視台》報導，瓦格納提供的傭兵部隊，在地方衝突不斷的非洲地區，起到相互制衡的作用。如瓦格納部隊曾於2018年時協助中非共和國總統圖瓦德拉壓制反叛軍，甚至俄語還成為該國的官方語言，顯見瓦格納的影響力。

然而，在瓦格納部隊於上週叛變俄羅斯當局後，該集團的對外武裝活動受到不小影響。《路透社》報導，自從叛變失敗後，俄羅斯官方媒體開始淡化該組織的重要性，如不斷宣稱瓦格納負責圍攻的都市「巴赫穆特」，並非「戰爭前線重要的都市」，試圖淡化該集團的影響力。

瓦格納叛變失敗的結果，不僅影響了該武裝組織對內、對外的影響力，甚至還波及到俄羅斯與許多非洲國家的關係。俄羅斯外交部長拉夫羅夫就對外喊話表示，數百名俄羅斯軍人，應中非共和國政府要求下，繼續於該國擔任教官。

俄國政府縱放瓦格納

西非智庫創始人吉爾斯表示，拉夫羅夫的聲明表示了一件事情，瓦格納組織是受俄羅斯政府容忍的企業，甚至涉及到該國外交的利益，所以對中非共和國等國家而言，在瓦格納叛亂失敗後，確保與羅斯能繼續保持合作，成為首要任務。

分析師指出，隨著瓦格納叛變失敗，其相關業務也可能在俄羅斯當局的干預下逐漸縮小，進而影響到非洲的軍事版圖。許多仰賴傭兵的非洲國家現在非常謹慎，擔憂失去瓦格納的庇護下，國內可能掀起叛亂，「非洲國家首領已經開始考量到軍事外包的危險性」。

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