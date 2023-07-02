法暴動燒到鄰國 馬克宏延後訪德

法國警察六月廿七日射殺拒絕攔檢的十七歲北非阿爾及利亞和摩洛哥裔法籍青少年奈爾（Nahel），引發全國性暴動，至卅日進入第四天。抗議群眾在首都巴黎等法國各大城市街頭縱火與暴動，四天來已有共二四○○人被捕、逾兩百名員警及憲兵受傷。一日上午在巴黎近郊城市南泰爾（Nanterre）的Ibn Badis清真寺，舉行奈爾的葬禮。儘管未對外開放，但仍有許多人出席，南泰爾當局已設置路障疏導群眾。

據法國「世界報」等外媒報導，南泰爾街上湧入數千人，奈爾的棺木從清真寺移出並送入靈車時，群眾高喊「為奈爾伸張正義！」靈車由多名騎著「速克達」的年輕人護送。南泰爾當地居民多為非洲與阿拉伯裔，信仰伊斯蘭教。

暴動蔓延全法 製表／高詣軒、茅毅

暴動也蔓延到里昂、馬賽、格瑞諾布與史特拉斯堡等全法主要城市，連其以北的鄰國比利時亦遭波及。至少一百人於六月卅日在比利時首都布魯塞爾被捕。瑞士與法國間的跨國公車及路面電車已因此宣布暫時停駛。

法國總統馬克宏在開完歐盟春季高峰會後，隨即返國主持內閣的危機處理會議。他譴責國內部分地區「利用一名青少年之死大肆作亂，令人無法接受」。聯合國人權事務高級專員公署指出，法國應為此認真化解執法過程中「深層」的種族主義和歧視問題。

據中國大陸和香港媒體報導，一輛滿載四十一名陸客的遊覽車六月卅日凌晨在馬賽遭十幾個「蒙面人」拿大石頭砸車，造成五、六人遭砸傷，一名歹徒甚至上車行搶。該旅行團已取消巴黎行程，轉往瑞士。香港「南華早報」報導，法國當局擔憂這起事件引發的餘波，影響其吸引中國等亞洲觀光客前來旅遊的計畫。

馬克宏原定二日出訪柏林等三座德國城市的行程也確定延期，以處理自二○一八年「黃背心」運動以來，他面臨的最嚴峻國內危機，而這原本是法國總統近廿三年來，首度對德國的國是訪問。他並請社群媒體移除「最敏感」的暴動影片。