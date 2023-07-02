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撤軍阿富汗檢討報告 川普拜登都挨批

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國國務院六月卅日公布報告，指摘二○二一年美軍撤離阿富汗的處理方式，並點出現任總統拜登和前總統川普的撤軍決定，對美國支持的阿富汗前政府之存續能力和安全帶來嚴重後果。

美軍二○二一年八月結束在阿富汗達廿年的駐軍後，「塔利班」組織迅速奪權，首都喀布爾出現混亂。美國國務卿布林肯隨後下令對此提出「行動後檢討報告」。其實該報告距今一年多前就完成，但直到此時才對外公布，內容呼籲進行相關改革，包括未來發生危機時應該指派特定人士負責，並將應急計畫與政治考量分開。

該報告提到拜登政府與川普政府在行事風格上呈現明顯對比。川普任內，美國政府機構「相對缺乏」規畫；拜登任內的政府機構處理過程則很「緊張」，阿富汗內戰局勢發展如此之快也出乎拜登意料。該報告雖未直接點名布林肯，但指出塔利班前年八月進逼喀布爾時，美國國務院卻沒擴大危機處理小組，也缺乏一位外交高官督導危機的各個層面，以改善不同工作領域的協調問題。

對此，白宮發言人尚皮耶替拜登的做法辯護說，「他當時必須下決定」，美國共已投入「數十億美元到一場看不到盡頭的戰爭」，「他想喊停，想終結這件事」。

美國 拜登 阿富汗

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