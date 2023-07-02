聽新聞
test
0:00 / 0:00

美重返ＵＮ教科文組織 陸投反對票

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
聯合國教科文組織大會30日表決通過美國恢復會員國身份的決議，不過大陸代表當時對此投下「反對票」。（取自聯合國教科文組織官網）
聯合國教科文組織大會30日表決通過美國恢復會員國身份的決議，不過大陸代表當時對此投下「反對票」。（取自聯合國教科文組織官網）

聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）六月卅日通過美國恢復會員國身分的決議。雖然中國大陸、伊朗、敘利亞、俄羅斯等十國投下反對票，但最終美國仍獲絕對多數一三二贊成票重返教科文組織。

美國曾於一九八四年和二○一八年兩度退出該組織，中國外交部發言人汪文斌日前稱，美國不能把加入國際組織當作逛公園，想來就來想走就走。

三月美國國務卿布林肯向國會說明預算時表示，中國現在是教科文組織最大單一捐助國，相當具有分量，「我們甚至不在檯面上」。他還指出，教科文組織正在制定人工智慧相關規則，「我們希望能夠參與」。而後美國政府於六月初致函教科文組織，提出重新加入計畫。

復旦大學聯合國與國際組織研究中心主任張貴洪分析，美國將對華競爭視為戰略重心，因不願國際組織被中國所主導，希望回到該組織以重振影響力。

北京外國語大學聯合國與國際組織研究中心主任李又文擔心，當美國以遏制中國影響力為目標重返組織，將不利於增進國際合作和實現聯合國二○三○年永續發展議程。「若美國要求會員國選邊站隊，可能造成組織的不團結和分裂，削弱其影響力」。

中國常駐聯合國教科文組織代表楊進卅日投票時呼籲，美方重返教科文組織後，應為促進本組織團結、增進本組織合作作出貢獻，而不是搞對立和分裂。美國過去一直是教科文組織的金主之一。二○一一年，教科文組織同意讓巴勒斯坦成為會員，身為以色列盟友，美國中止對教科文組織繳交會費，使其財務資金減少。

汪文斌說，若美方這次是真心誠意重新加入，就應展現遵守國際規則、尊重國際法治的誠意，切實履行作為一個負責任國家應盡的國際義務，包括盡快補繳拖欠教科文組織多年的六點一九億美元會費。

美國 聯合國

延伸閱讀

拜登任內第10度對台軍售 選在布林肯訪中後宣布

中國氣球飛越美領空 五角大廈：未蒐集到情資

「和氣生財」 中駐美大使謝鋒喊話美商界 實際行動固邦誼

美國務院批准對台軍售138億元 江啟臣：宣示美國顧台

相關新聞

法暴動燒到鄰國 馬克宏延後訪德

法國警察六月廿七日射殺拒絕攔檢的十七歲北非阿爾及利亞和摩洛哥裔法籍青少年奈爾（Nahel），引發全國性暴動，至卅日進入第...

美重返ＵＮ教科文組織 陸投反對票

聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）六月卅日通過美國恢復會員國身分的決議。雖然中國大陸、伊朗、敘利亞、俄羅斯等十國投下反對票...

撤軍阿富汗檢討報告 川普拜登都挨批

美國國務院六月卅日公布報告，指摘二○二一年美軍撤離阿富汗的處理方式，並點出現任總統拜登和前總統川普的撤軍決定，對美國支持...

美國將領：習近平尚未決定2027年前武統台灣

（德國之聲中文網）美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）本周五在華盛頓全國新聞俱樂部(NPC)發表講話時表示，中國國家主席習近平尚未決定是否2027年以前出兵武統台灣，他呼籲美國加速軍隊

法國大暴動邁入第4晚...國內局勢持續動盪 馬克宏取消原定赴德訪問

德國當局表示，因為法國各地動盪持續，馬克宏總統已經推遲了赴德國的國事訪問。

法國連4夜暴動1311人被捕 馬克宏譴責暴徒藉故滋事

法國非裔青少年奈爾最近在巴黎西郊遭到員警射殺，引發全國各地動亂，昨晚已連續第4夜發生暴動，他的親友今天聚集巴黎西郊舉行喪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦