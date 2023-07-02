美國將領：習近平尚未決定2027年前武統台灣

（德國之聲中文網）美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）本周五在華盛頓全國新聞俱樂部(NPC)發表講話時表示，中國國家主席習近平尚未決定是否2027年以前出兵武統台灣，他呼籲美國加速軍隊現代化，包括研發人工智能和量子計算，防止北京輕舉妄動。他指出，僅憑兩項技術的結合就會給戰局帶來巨大的變化。

《南華早報》援引米利指出，眾所周知，習近平下令解放軍2027年前完成統一台灣的備戰，但他並沒有說已經決定攻打台灣。米利接著進一步指出微妙的區別：“習近平說，將領們，必須先提高軍力，決定我們以後再做。”他補充說，不過這個決定仍然可能會發生，所以才提出了威懾的建議。他說：“你想確保習近平每天早上醒來後都說，今天還不是(攻打台灣的)那天，而那個決定永遠不會發生。”

國軍方和政府官員對北京的統一台灣計劃提出了不同的時間框架評估，這些預測包括軍事能力和實際攻擊意圖。布林肯3月表示，他同意情報部門的評估，認為北京2027年前將具備武統台灣的能力。

法新社報道，今年1月，美國空軍上將米尼漢（Mike Minihan）美國最快恐在2025年與中國起沖突，最有可能是因為台灣，並敦促旗下指揮官在今年推動麾下部隊做好充分的作戰准備。美國海軍作戰部部長吉爾德伊上將（Michael Gilday，又譯吉爾代）去年曾警告說過，中國可能在2024年之前武力犯台。

台灣撐不過90天？

美國智庫蘭德本周發布了一份研究報告，其中指出，若是台海開戰，台灣撐不過90天。報告認為，由於台灣在軍力上佔據劣勢，也難以持久應戰，若是抵御北京的大規模進攻需要美國的軍事干預。不過美國在地區調集足夠軍力最少需要90天的時間。報告指出，若兩岸起沖突，台灣很容易在90天內被擊敗。

米利表示，美軍的任務是維持目前的決定性優勢，通過優化科技保持備戰能力：“我們這樣做不是為了要打仗，而是為了震懾組織大國出戰。”

(南華早報，法新社等)

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