快訊

金曲34／青峰專輯拿下最終大獎、歌王HUSH歌后A-Lin 完整得獎名單

金曲34／最尷尬一刻！艾怡良口誤獎頒錯人 他高EQ反應救了全場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法國大暴動邁入第4晚...國內局勢持續動盪 馬克宏取消原定赴德訪問

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏，攝於6月30日。路透
法國總統馬克宏，攝於6月30日。路透

德國當局表示，因為法國各地動盪持續，馬克宏總統已經推遲了赴德國的國事訪問。

BBC與衛報報導，馬克宏原本預計將在2日抵達德國，跟蕭茲總理進行會談，討論重要政策領域，3日準備出席德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在柏林總統府貝爾維尤宮（Bellevue Palace）舉辦的國宴，隨後於4日返抵國門。

不過，由於法國的局勢，馬克宏已經要求更動日期。根據德國總統府聲明，「法國總統馬克宏今天（1日）跟德國總統史坦麥爾通了電話，並且提供了他的國家狀況最新資訊。馬克宏總統已經要求，推遲他計畫的赴德國國是訪問」。

馬克宏此行將是23年來，首度有法國總統赴德國進行國是訪問。史坦麥爾總統的發言人表示，他「對於取消感到遺憾，並且完全理解我們鄰國的狀況」。新的國事訪問日期則尚未商定。

此前新聞報導，法國巴黎警察日前近距離槍殺一名17歲非裔少年所引起的大規模暴動已經邁入第四晚，許多民眾在街頭縱火與大肆破壞，已有超過1300人遭到逮捕，就連2024巴黎奧運其中一處訓練基地也遭人縱火。

馬克宏 德國 法國 巴黎

延伸閱讀

法國連4夜暴動1311人被捕 馬克宏譴責暴徒藉故滋事

法警殺青少年暴動連3夜 馬克宏為何怪罪電子遊戲？

法17歲少年遭警射殺引暴動！至少77人被逮 馬克宏急安撫

馬克宏：贊成台海維持現狀 堅決反對任何挑釁

相關新聞

法國大暴動邁入第4晚...國內局勢持續動盪 馬克宏取消原定赴德訪問

德國當局表示，因為法國各地動盪持續，馬克宏總統已經推遲了赴德國的國事訪問。

法國連4夜暴動1311人被捕 馬克宏譴責暴徒藉故滋事

法國非裔青少年奈爾最近在巴黎西郊遭到員警射殺，引發全國各地動亂，昨晚已連續第4夜發生暴動，他的親友今天聚集巴黎西郊舉行喪...

法令改變後收入大減 「世界最老報紙」維也納日報停印紙本

英國衛報報導，1703年開始辦報的世界最老報紙「維也納日報」（Wiener Zeitung），已於6月30日發行最後一天...

遭槍殺少年葬禮於巴黎家鄉舉行 現場人群聚集、氣氛緊繃

英國廣播公司（BBC）引述法國媒體「世界報」報導，日前遭警方開槍後身亡的17歲少年奈爾的葬禮，於當地1日上午11時在其家...

10年維和任務喊卡！馬利軍政府與俄結盟 要求聯合國全面撤離

聯合國安全理事會今天結束在非洲國家馬利的10年維和任務。馬利軍政府與俄羅斯結盟，要求這個打擊聖戰士的國際部隊撤出馬利

中美關係震蕩如何傷及跨國業務？Varadise Limited總裁這樣說

中美之間的政治氣氛緊張，這也給跨國貿易帶來影響，尤其是那些與西方公司做生意的企業。Varadise Limited行政總裁呂樂倫接受德國之聲主編Manuela Kasper-Claridge採訪時表示，在某種程度上來說得選邊站：「必須以某種方式專注於某個市場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦