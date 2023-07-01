法國大暴動邁入第4晚...國內局勢持續動盪 馬克宏取消原定赴德訪問

德國當局表示，因為法國各地動盪持續，馬克宏總統已經推遲了赴德國的國事訪問。

BBC與衛報報導，馬克宏原本預計將在2日抵達德國，跟蕭茲總理進行會談，討論重要政策領域，3日準備出席德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在柏林總統府貝爾維尤宮（Bellevue Palace）舉辦的國宴，隨後於4日返抵國門。

不過，由於法國的局勢，馬克宏已經要求更動日期。根據德國總統府聲明，「法國總統馬克宏今天（1日）跟德國總統史坦麥爾通了電話，並且提供了他的國家狀況最新資訊。馬克宏總統已經要求，推遲他計畫的赴德國國是訪問」。

馬克宏此行將是23年來，首度有法國總統赴德國進行國是訪問。史坦麥爾總統的發言人表示，他「對於取消感到遺憾，並且完全理解我們鄰國的狀況」。新的國事訪問日期則尚未商定。

此前新聞報導，法國巴黎警察日前近距離槍殺一名17歲非裔少年所引起的大規模暴動已經邁入第四晚，許多民眾在街頭縱火與大肆破壞，已有超過1300人遭到逮捕，就連2024巴黎奧運其中一處訓練基地也遭人縱火。