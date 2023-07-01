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法令改變後收入大減 「世界最老報紙」維也納日報停印紙本

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
奧地利「維也納日報」6月30日發行最後一期紙本日報。法新社
奧地利「維也納日報」6月30日發行最後一期紙本日報。法新社

英國衛報報導，1703年開始辦報的世界最老報紙「維也納日報」（Wiener Zeitung），已於6月30日發行最後一天紙本日報。該報總部位於奧地利首都維也納，迄今印行約320年，卻在一項政府法令改變後，停印紙本日報。

奧地利右派的新任聯合政府4月通過新法令，不再以法律要求企業需要付費，以在該報紙本刊登公開宣布事項，改變「維也納日報」官方報紙的地位。報導指出，此項法令改變估計造成該報收入損失1800萬歐元（約新台幣6.1億元）。

維也納日報也被迫裁員，不過將會持續發行數位內容；該報並希望能每月發行紙本，但相關計畫尚在考量當中。如今最老紙本報紙料將為1705年開辦的德國媒體「希德斯罕廣訊報」（Hildesheimer Allgemeine Zeitung）。

維也納 奧地利

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