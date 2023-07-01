遭槍殺少年葬禮於巴黎家鄉舉行 現場人群聚集、氣氛緊繃

英國廣播公司（BBC）引述法國媒體「世界報」報導，日前遭警方開槍後身亡的17歲少年奈爾的葬禮，於當地1日上午11時在其家鄉、巴黎市郊城市南泰爾（Nanterre）舉行，「大量」南泰爾居民和少年的親友都到現場致意。

葬禮以穆斯林禮儀舉行，舉行地點為南泰爾的Ibn Badis清真寺。少年的家屬已要求尊重葬禮私人性，多名記者到場後都被客氣但堅定的請回。少年預計在當地下午2時30分下葬。

法新社報導指出，葬禮已經開始，現場有人群聚齊，氣氛顯得緊繃。

英國衛報報導，有哀悼者表示雖然不認識少年，但對於家鄉發生的事件相當震撼，希望到場致哀；另有一名自稱少年友人者表示，要是「膚色不對」，面對警方時就較為危險。

該槍擊事件發生於6月27日，被害少年為北非裔，近日在法國各地引發暴力衝突。