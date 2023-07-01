快訊

中央發PCR10萬獎勵金卻遭回收 新北醫檢師爆輔大醫院強扣款

金曲紅毯／玖壹壹突宣布不進場 「快閃10分鐘」原因曝光

金曲34／遭前男友開撕雙面人…陳綺貞首度公開露面 今現身金曲獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／機艙內瀰漫油味白煙！日本客機飛行途中緊急著陸、跑道一度關閉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本1日下午發生一架客機在飛行途中宣布緊急狀態，隨後進行了緊急著陸，無人受傷或需要就醫。但有乘客受訪時透露，在機艙前方看到白色煙霧冒出，還聞到了像是油的味道。照片翻攝：Twitter/志岐碩駿(hirotoshi shiki)
日本1日下午發生一架客機在飛行途中宣布緊急狀態，隨後進行了緊急著陸，無人受傷或需要就醫。但有乘客受訪時透露，在機艙前方看到白色煙霧冒出，還聞到了像是油的味道。照片翻攝：Twitter/志岐碩駿(hirotoshi shiki)

日本1日下午一架從福岡飛往宮崎的客機在飛行途中宣布緊急狀態，隨後進行了緊急著陸。儘管無人受傷或需要就醫，但有乘客接受NHK採訪時透露，在機艙前方看到白色煙霧冒出，還聞到了像是油的味道

根據日媒報導與網路資訊，這架客機是東方空橋航空公司的「OC 67」航班，原定從福岡飛往宮崎，於當地時間中午12時50分左右起飛，卻在前往目的地的路上，於熊本縣上空宣布緊急狀態，最後於下午1時半在宮崎機場進行緊急降落。

有關單位派出了1輛救護車及2輛消防車到場，但沒有乘客或機組員需要送醫，宮崎機場方面也表示無人受傷。

根據當時機上乘客拍攝影片，可見到機艙瀰漫著白色煙霧。一位坐在最後面的女乘客表示，她在機艙前方看到白煙冒出，隨後擴散到了整架飛機，因為煙霧而看不清楚前方，同時聽到了請摀住口鼻與彎腰等廣播，雖然感覺到不安，但很高興平安著陸。

另外一位坐在機艙的中間的男性乘客則表示，就在飛機升空到解開安全帶的時候，就可以聞到像是油的味道，煙霧則從前方朝著後方擴散開來。他說，煙霧導致看不到前方的走道，而這股味道一直持續至著陸都還能聞得到。

航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，「OC 67」起飛大約10分鐘後，高度突然降低。東方空橋航空公司表示，機師通報駕駛艙周邊可以在看到像是煙霧的東西，隨後宣布了緊急狀態。「OC 67」共載有39名乘客與機組員，進行緊急著陸後，直接就在滑行道進行了疏散措施，宮崎機場跑道則因此暫時關閉。

味道 機場 福岡 日本 航班 機師

延伸閱讀

林襄進軍餐飲當老闆娘 一級戰區開日式餐酒館

影／商業營運滿月 C919突停飛改空客執飛 專家：怕是出了這問題

日本首例Oz病毒感染 羅一鈞：可噴防蚊液、有防蜱蟲效果

中國首架國產客機落漆 返航空中巴士代飛

相關新聞

影／機艙內瀰漫油味白煙！日本客機飛行途中緊急著陸、跑道一度關閉

日本1日下午一架從福岡飛往宮崎的客機在飛行途中宣布緊急狀態，隨後進行了緊急著陸。儘管無人受傷或需要就醫，但有乘客接受NH...

不滿少年遭警射殺！法國大暴動邁第4天 巴黎奧運場館也遭縱火

法國巴黎警察日前近距離槍殺一名17歲非裔少年，引起的大規模暴動邁入第四天，許多民眾在街頭縱火破壞，截至目前已有近900人...

「希望梅根裸體遊街示眾」！英名嘴被認定性別歧視 文章遭撤下

英國知名電視節目主持人克拉克森（Jeremy Clarkson）去年替媒體撰寫專欄文章說，希望哈利王子的妻子梅根有天被拉...

印度33人巴士高速公路上爆胎 翻覆起火釀至少25死

印度一輛載有33名乘客的巴士6月30日凌晨2時，在馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）上高速公路上翻覆起火，目前至少...

10年維和任務喊卡！馬利軍政府與俄結盟 要求聯合國全面撤離

聯合國安全理事會今天結束在非洲國家馬利的10年維和任務。馬利軍政府與俄羅斯結盟，要求這個打擊聖戰士的國際部隊撤出馬利

中美關係震蕩如何傷及跨國業務？Varadise Limited總裁這樣說

中美之間的政治氣氛緊張，這也給跨國貿易帶來影響，尤其是那些與西方公司做生意的企業。Varadise Limited行政總裁呂樂倫接受德國之聲主編Manuela Kasper-Claridge採訪時表示，在某種程度上來說得選邊站：「必須以某種方式專注於某個市場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦