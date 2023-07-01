暴動連3夜 法考慮緊急狀態

法國一名非裔十七歲青少年因拒絕警方臨檢遭員警射殺，各地爆發大規模暴動。法國總統馬克宏六月卅日召開第二次內閣危機會議。這是他兩天內第二次召開會議，國內騷亂勾起法國民眾對二○○五年暴動的回憶，也迫使馬克宏提前離開歐盟峰會。

馬克宏呼籲家長管住自己的子女，不要讓年輕人上街暴動，並呼籲社群媒體移除太過暴力的抗爭畫面。總計有八七五名民眾被捕，二四九名員警受傷。

非裔青少年奈爾六月廿七日開車拒絕服從路邊攔檢，遭巴黎西北郊南泰爾市警察近距離開槍射殺。員警疑似濫權且在第一時間說謊，引發民眾怒火，巴黎郊區與法國各大城市都出現騷亂。

法國總理博爾內卅日表示，政府正考慮「所有選項」以恢復秩序，包括宣布法國進入緊急狀態。她被記者問及此事時表示：「我現在不會明確告訴你們，但我們正在考慮所有的選項，優先要務是：恢復國家秩序。」

緊急狀態將賦予法國當局有更大權力實施地區宵禁、禁止示威，並讓警方有更大自由制止嫌疑暴民和搜索房屋。

馬克宏提前從比利時布魯塞爾的歐盟峰會飛回法國，於當天法國時間下午一時（台灣時間當晚七時）與內閣會面。一名政府幕僚表示，馬克宏準備「毫無顧忌」採取新措施，儘管一些內閣部長反對宣布緊急狀態。

美國大使館六月廿九日推文提醒，美國人「應避免前往大型集會和警方活動頻繁的地區」。英國當局則敦促英國人注意媒體報導，避免前往抗議和在旅行途中檢視旅遊建議。

二○○五年秋天延燒全國的暴亂自巴黎北郊塞納聖丹尼省爆發，起因是警察追逐十七歲與十五歲躲避盤查的「可疑」非裔青少年，導致兩人誤闖高壓電所並遭電擊致死。民怨引爆全國城市暴亂，當時執政的席哈克右派政府在衝突持續兩周後宣布進入緊急狀態，當時是法國自一九五○年代以來首度採取這項措施。