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暴動連3夜 法考慮緊急狀態

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
法國非裔十七歲少年奈爾日前在巴黎市郊南泰爾因拒絕接受警方臨檢遭射殺，奈爾的母親（左二）六月廿九日穿著「為奈爾爭取正義」的T恤與民眾上街抗議。（歐新社）
法國非裔十七歲少年奈爾日前在巴黎市郊南泰爾因拒絕接受警方臨檢遭射殺，奈爾的母親（左二）六月廿九日穿著「為奈爾爭取正義」的T恤與民眾上街抗議。（歐新社）

法國一名非裔十七歲青少年因拒絕警方臨檢遭員警射殺，各地爆發大規模暴動。法國總統馬克宏六月卅日召開第二次內閣危機會議。這是他兩天內第二次召開會議，國內騷亂勾起法國民眾對二○○五年暴動的回憶，也迫使馬克宏提前離開歐盟峰會。

馬克宏呼籲家長管住自己的子女，不要讓年輕人上街暴動，並呼籲社群媒體移除太過暴力的抗爭畫面。總計有八七五名民眾被捕，二四九名員警受傷。

非裔青少年奈爾六月廿七日開車拒絕服從路邊攔檢，遭巴黎西北郊南泰爾市警察近距離開槍射殺。員警疑似濫權且在第一時間說謊，引發民眾怒火，巴黎郊區與法國各大城市都出現騷亂。

法國總理博爾內卅日表示，政府正考慮「所有選項」以恢復秩序，包括宣布法國進入緊急狀態。她被記者問及此事時表示：「我現在不會明確告訴你們，但我們正在考慮所有的選項，優先要務是：恢復國家秩序。」

緊急狀態將賦予法國當局有更大權力實施地區宵禁、禁止示威，並讓警方有更大自由制止嫌疑暴民和搜索房屋。

馬克宏提前從比利時布魯塞爾的歐盟峰會飛回法國，於當天法國時間下午一時（台灣時間當晚七時）與內閣會面。一名政府幕僚表示，馬克宏準備「毫無顧忌」採取新措施，儘管一些內閣部長反對宣布緊急狀態。

美國大使館六月廿九日推文提醒，美國人「應避免前往大型集會和警方活動頻繁的地區」。英國當局則敦促英國人注意媒體報導，避免前往抗議和在旅行途中檢視旅遊建議。

二○○五年秋天延燒全國的暴亂自巴黎北郊塞納聖丹尼省爆發，起因是警察追逐十七歲與十五歲躲避盤查的「可疑」非裔青少年，導致兩人誤闖高壓電所並遭電擊致死。民怨引爆全國城市暴亂，當時執政的席哈克右派政府在衝突持續兩周後宣布進入緊急狀態，當時是法國自一九五○年代以來首度採取這項措施。

法國 馬克宏

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