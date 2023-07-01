對華政策：歐盟峰會敲定

（德國之聲中文網）家門口的戰爭、大量湧入的難民、低迷的經濟以及無法推動的機構改革，讓本次峰會給制定中國戰略只留下不多的討論空間。周四、周五（6月30日）兩天峰會結束時，布魯塞爾發布的聯合聲明稱，將支持繼續保持同中國的經貿關系，同時減少歐洲對中國的的經濟依賴。

"去風險、不脫鉤"已經是一段時間以來歐盟廣泛宣傳的對華政策。"去風險"在本次聲明中則正式登場，成為一個概念，今後歐盟將以它作為指導方針推出對華戰略。

這份歐盟各國領袖簽署的聯合聲明稱，歐盟同中國將繼續是重要的經濟和貿易伙伴，雙方雖然有著不同的政治和經濟制度，但歐中都有興趣推動發展建設性的穩定關系。歐盟將繼續同中國保持合作，應對全球挑戰。

是競爭對手，但排在最後

歐盟在聲明中明確表示，不予考慮大面積地與中國脫鉤。雖然聲明的文本裡使用了"制度性對手"的字眼，但它排在"伙伴"和"競爭對手"之後。其實，歐盟在這一點上並沒有改變現有對華政策的定義，即伙伴、競爭者、制度對手--這是歐盟對華政策的指南針。不過，德國外長貝爾博克今年4月訪華之後曾說過，她的印象是，"制度對手的這一方面越來越強"。

德國總理在會後對媒體說，沒有人再去討論"脫鉤"，但要設法讓歐洲國家的經濟和企業不要陷入對中國的依賴。他認為，沒有這種依賴，便可以務實地對待中國的經濟增長。"這會持續數年時間，尤其是企業，怎樣實現供應鏈和市場以及直接投資的多樣化。但是，經濟上的合作將繼續存在"，因為在氣候糧食安全以及健康領域，需要這一合作。

歐盟希望中國向俄羅斯施壓

歐盟呼籲中國利用其對俄羅斯的影響力促進早日結束沖突。聲明寫道，"我們敦促中國向俄羅斯施壓結束侵略戰爭，立即、全部、無條件地從烏克蘭撤回俄羅斯軍隊"。聲明認為，作為聯合國安理會常任理事國，中國肩負著遵守國際秩序、聯合國憲章和國際法的特殊職責。

俄烏戰爭爆發以來，中國沒有公開譴責俄羅斯發動侵略戰爭，同時，大宗購買俄羅斯的原油和天然氣，並以中轉國的身份幫助俄羅斯規避西方對其的制裁。不過，中國許諾不向俄羅斯提供致命性武器。據悉，北京向布魯塞爾做出保證，對違反歐盟禁運的公司采取行動。因此，歐盟峰會對中國釋放的相對溫和態度也可被理解成不要葬送這一最低限度的合作。

(綜合報道)

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