總理訪華避談人權？紐西蘭外長：正謹慎處理對華關係

紐西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）6月30日表示，紐西蘭正在謹慎處理與中國的關係。此時，紐西蘭總理希金斯即將結束他率領的貿易代表團對中國為期六天的訪問，其中包括與中國國家主席習近平和國務院總理李強會面，重點討論兩國的經濟伙伴關係和貿易問題。

普金斯因在訪問期間沒有花更多時間提出紐西蘭對中國在新疆侵犯人權的行為表示擔憂而面臨國內批評。

馬胡塔在接受路透社採訪時表示，對華關係非常複雜，「我們處理得非常謹慎」。她表示，希金斯對貿易的關注並沒有改變紐西蘭的外交政策，而是表明紐西蘭與中國存在一系列利益關係。

希金斯與習近平會面後發表的聲明中沒有提及人權問題或台海危機。而紐西蘭前總理阿爾登與習近平在2022年11月會面後發表的通報中則提到了這兩點。

馬胡塔說：「我毫不懷疑，討論會涉及貿易和經濟問題、人權問題和烏克蘭戰爭議題。」

中國外交部沒有立即回應路透社的置評請求。中國駐紐西蘭大使館發言人上周表示，過去五十年來，「通過共同努力，在相互尊重、求同存異的基礎上」，兩國關係取得了長足發展。

長期以來，紐西蘭在五眼情報共享聯盟中一直被視為對中國持溫和甚至缺席的態度。不過，在去年中國與所羅門群島達成安全協議後，紐西蘭在安全問題以及對中國在南太平洋日益增強影響力方面的態度有所強硬。

馬胡塔表示，繼她在三月份訪問中國後，希金斯此次再次訪問中國，強化了兩國關係的微妙性質。

據《澳洲人報》此前援引知情人士報道，馬胡塔今年3月訪問北京與中國外長秦剛會面期間，受到了長達一個小時「長篇大論的教導」和「趾高氣揚的訓誡」。 馬胡塔則形容這次會談「非常有力」。她說，在會談中，她指出了「對新疆人權狀況以及香港權利和自由受到侵蝕的深切關注」。

馬塔胡對路透社表示，中國和紐西蘭可能會就存在分歧的問題進行艱難的對話。「在一些相當困難的時期，我們一直與中國保持了外交對話」，馬胡塔說，但沒有對此進行詳細說明。

她從更廣泛的角度說，外交政策和地緣政治挑戰變得越來越複雜，包括氣候變化對各國的影響、烏克蘭戰爭以及需要重新安置的大量難民。

「就兩個大國之間的戰略競爭而言，我們在太平洋地區面臨著挑戰。」她說，「紐西蘭的處境是，我們希望確保我們不會左支右絀，我們正在以能夠維護我們利益的方式管理重要的關係。

馬胡塔還表示：「我們是一個民主國家。我們信奉開放、透明、民主的原則。我們將繼續與持有相同價值觀的國家保持一致。」

（路透社）

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