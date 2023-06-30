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泰國曼谷機場「電動步道吞人腿！」 女子跌倒捲進輸送帶慘遭當場截肢

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。圖截自紐約郵報網站
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。圖截自紐約郵報網站

泰國曼谷的廊曼國際機場（Don Mueang International Airport）29日發生一起意外事件，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。

美聯社和紐約郵報報導，該名57歲泰國女子29日上午準備於廊曼機場第二航廈搭機前往該國南部洛坤府國際機場（Nakhon Si Thammarat Airport），未料行走於廊曼機場第二航廈的電動步道末端時，被自己行李箱絆倒，左腳膝蓋以下部位被捲入輸送帶。機場官員指出，當地的醫療團隊到場評估後，最終不得不現場將她左腿膝蓋以下部位截肢。

該女子隨後被送往機場附近的普密蓬阿杜德醫院（Bhumibol Adulyadej Hospital）接受治療，院方表示女子的腿已無法重新接上，報導指該女後來要求轉院，目前正在曼谷康民國際醫院（Banrungrad International Hospital），醫生表示有望接回。

廊曼機場負責人卡倫（Karun Thanakuljeerapa）在記者會上表示，向受害者表達最深切的哀悼，並承諾將支付她的醫療費用，且將進行相關調查，以確保未來不會再發生類似事故。

卡倫指出，行李箱的兩個輪子後來在輸送帶下方被發現，但尚不清楚與該事故的關聯。稱機場電動步道每天都會檢查，每月也會進行例行檢驗，目前已關閉該電動步道，工程師正在確定事故原因。

卡倫說，電動步道由日本日立公司（Hitachi）製造，安裝於1996年，計畫要求預算在2025年更換新型號。

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